В Челябинской области со 2 января в связи с трагедией в Магнитогорске объявлен траур

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

Траур объявлен в Челябинской области 2 января в связи со взрывом газа в жилом доме в Магнитогорске, в результате которого погибли восемь человек. Об этом говорится в опубликованном во вторник распоряжении губернатора Бориса Дубровского.

Читайте также Крупнейшие ЧП из-за взрыва бытового газа в России

«Объявить 2 января 2019 года днем траура в Челябинской области», — указывается в документе.

В этот день на территории региона будут приспущены флаги России и Челябинской области. Учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

В понедельник в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии при расследовании причин трагедии. Судьба 36 человек остается неизвестной. Десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов.