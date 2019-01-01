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10:56 (мск), источник: ТАСС

В Челябинской области со 2 января в связи с трагедией в Магнитогорске объявлен траур

ТАСС, 1 января — Соответствующее распоряжение сделал губернатор Борис Дубровский.

Взрыв газа в Магнитогорске
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8 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
8 (351) 268-98-54Горячая линия Минздрава Челябинской области
8 (800) 775-17-17«Горячая линия» МЧС РФ
8(351) 940-26-23Штаб по ЧС в Магнитогорске
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Траур объявлен в Челябинской области 2 января в связи со взрывом газа в жилом доме в Магнитогорске, в результате которого погибли восемь человек. Об этом говорится в опубликованном во вторник распоряжении губернатора Бориса Дубровского.

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«Объявить 2 января 2019 года днем траура в Челябинской области», — указывается в документе.

В этот день на территории региона будут приспущены флаги России и Челябинской области. Учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

В понедельник в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии при расследовании причин трагедии. Судьба 36 человек остается неизвестной. Десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов.

Обрушение подъезда в жилом доме в Магнитогорске
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