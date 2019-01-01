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10:43 (мск), источник: РИА Новости

При разборе завалов в Магнитогорске нашли тело восьмого погибшего

МАГНИТОГОРСК, 1 янв — РИА Новости. При разборе завалов после взрыва газа в Магнитогорске спасатели обнаружили тело восьмого погибшего, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС по Челябинской области.

Взрыв газа в Магнитогорске
Взрыв газа в Магнитогорске. Оперативная информация
8 (351) 239-99-99«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Челябинской оластиПодробнее
8 (495) 400-99-99Единый «телефон доверия» МЧС РФ
8 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
8 (351) 268-98-54Горячая линия Минздрава Челябинской области
8 (800) 775-17-17«Горячая линия» МЧС РФ
8(351) 940-26-23Штаб по ЧС в Магнитогорске
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«Да, подтверждаем информацию о том, что при разборе завалов найдено тело восьмого погибшего. Это взрослый», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о семи погибших. Еще пять человек, в том числе ребенок, пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Судьба еще 37 человек остается неизвестной.

Обрушение подъезда в жилом доме в Магнитогорске
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Взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164, около 4:00 мск 31 декабря. После взрыва обрушился один из подъездов. По данным МЧС, разрушены 26 квартир, в которых жили 46 человек, а всего в зоне обрушения проживали 120 человек.

Спасатели предупреждают об угрозе возможного обрушения части здания.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Второе января объявлено в Челябинской области днем траура.

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