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14:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Возбуждено уголовное дело по факту гибели семи человек при пожаре в Орске

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту гибели семи человек на пожаре в Орске. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Источник: Reuters

Возгорание в доме по ул. Салтыкова Щедрина в городе Орске произошло утром 1 января. После того, как огонь был потушен, в доме было обнаружено семеро погибших, среди которых двое супругов, хозяев дома, трое их сыновей в возрасте четырех, шести лет и пяти месяцев, а также двое гостей, которые пришли отмечать Новый год — мужчина и женщина.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначен ряд экспертиз, призванных установить причины произошедшего.

По данным ГУ МЧС России, предположительная причина пожара — неисправность в электрооборудовании. По оперативной информации, возгорание произошло в помещении кухни-веранды. Повреждена внутренняя отделка помещения кухни-веранды, перекрытие, кровля на общей площади 20 кв м.

Вячеслав Сорокин, Самара

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