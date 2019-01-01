Возбуждено уголовное дело по факту гибели семи человек при пожаре в Орске

Возгорание в доме по ул. Салтыкова Щедрина в городе Орске произошло утром 1 января. После того, как огонь был потушен, в доме было обнаружено семеро погибших, среди которых двое супругов, хозяев дома, трое их сыновей в возрасте четырех, шести лет и пяти месяцев, а также двое гостей, которые пришли отмечать Новый год — мужчина и женщина.