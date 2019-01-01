Возбуждено уголовное дело по факту гибели семи человек при пожаре в Орске
В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту гибели семи человек на пожаре в Орске. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту гибели семи человек на пожаре в Орске. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
Возгорание в доме по ул. Салтыкова Щедрина в городе Орске произошло утром 1 января. После того, как огонь был потушен, в доме было обнаружено семеро погибших, среди которых двое супругов, хозяев дома, трое их сыновей в возрасте четырех, шести лет и пяти месяцев, а также двое гостей, которые пришли отмечать Новый год — мужчина и женщина.
По данным ГУ МЧС России, предположительная причина пожара — неисправность в электрооборудовании. По оперативной информации, возгорание произошло в помещении
Вячеслав Сорокин, Самара