В МЧС уточнили число погибших в результате взрыва в Магнитогорске

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Официальное число погибших в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске — семь человек. Еще один человек, найденный во вторник утром, пока не извлечен из-под завалов, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«В списке погибших семь человек. Обнаруженное в завалах тело еще одного погибшего пока не извлечено», — сказал собеседник агентства.

Как пояснили в ведомстве, официально констатировать смерть можно только тогда, когда человека извлекут из-под завалов.

В понедельник в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии при расследовании причин трагедии. Согласно последним данным, пятеро госпитализированы. Судьба 36 человек остается неизвестной.