Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Больной аппендикс Европы: Украина осталась без права по ГТС
Новые тарифы ОСАГО - сразу после праздников
Барановская, Стоцкая и другие звезды с детьми на новогодней елке
Почему оливье нельзя есть на следующий день
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
В Белом доме опровергли слухи о намерениях Трампа Дональд Трамп не собирается сокращать военное присутствие США в Афганистане
Барановская, Стоцкая и другие звезды с детьми на новогодней елке
Человек и беда: психолог – о том, как пережить трагедию
Названо лучшее натуральное слабительное
Как маркетологи подсовывают нам лишнюю еду
39-летний рецидивист рассказал, как убил попутчицу BlaBlacar
На катке РФ после курантов обрушился мост с людьми
Праздничный нуар: 6 модных способов подвести глаза
Идеальный Новый год: женская версия
Пропал остров Перламутровый. Что известно
Вспышки над Нью-Йорком потрясли интернет (фото)
6 причин переплатить за жилье
Как сделать новогоднюю гирлянду за 15 минут
Фоторепортажи
18Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
13:52 (мск), источник: ТАСС

В МЧС уточнили число погибших в результате взрыва в Магнитогорске

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 1 января. /ТАСС/ — В списке погибших значатся семь человек, еще одно тело пока не извлечено из-под завалов.

Взрыв газа в Магнитогорске
13:13 (мск)Взрыв в жилом доме в Магнитогорске: что известно к 1 января
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Официальное число погибших в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске — семь человек. Еще один человек, найденный во вторник утром, пока не извлечен из-под завалов, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Ранее сообщалось о восьми погибших.

«В списке погибших семь человек. Обнаруженное в завалах тело еще одного погибшего пока не извлечено», — сказал собеседник агентства.

Как пояснили в ведомстве, официально констатировать смерть можно только тогда, когда человека извлекут из-под завалов.

В понедельник в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии при расследовании причин трагедии. Согласно последним данным, пятеро госпитализированы. Судьба 36 человек остается неизвестной.

Обрушение подъезда в жилом доме в Магнитогорске
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Взрыв газа в жилом доме Магнитогорска
Следите за развитием темы Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
 Вечер с участием первых лиц в Большом театре (фото)
"Стали поливать грязью нашу свадьбу. Столько гадостей понаписали"
Взрыв газа в Магнитогорске
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске: что известно к 1 января
При разборе завалов в Магнитогорске нашли тело восьмого погибшего
МЧС: разбор завалов дома в Магнитогорске невозможно продолжать в условиях угрозы обвала
Уточнено число пропавших после обрушения дома в Магнитогорске
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске: что известно к 1 января
Самолет из Сочи прервал полет из-за дебоша в бизнес-классе
Как изменятся налоги в 2019 году
Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
Пресс-секретарь Пентагона со скандалом ушла в отставку
Россияне обыграли Канаду на молодежном чемпионате мира по хоккею
Размер МРОТ в России увеличился с 1 января
Спорт
Хоккейные боги и мужики из сборной России наказали Канаду Есть первая победа над «кленовыми листьями» за пять лет и первое место в группе
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Совсем новый УАЗ, другая Chevrolet Niva и остальные новинки-2019 Редакция Mail.ru Авто составила список премьер, которые готовят наши автозаводы
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2019 года Очень много ремейков знакомых историй, несколько мощных возвращений старых героев и один грандиозный финал, которого ждут почти все кинозрители мира, — все, что вы будете смотреть в 2019-м, в подборке главных фильмов года
Недвижимость
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Почему вам пора задуматься о покупке жилья комфорткласса
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Популярные темы на «Детях»
Началось в колхозе утро или с новым годом(((( 474
Не в коня корм 251
А как вы рассказывали детям «про это»? 166
Новый Год на носу))) 119
Леди
20 самых модных мужчин 2018 года Итак, встречайте тех парней, кто выглядел в 2018-м лучше всех.
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь