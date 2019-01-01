Дебоширом в самолете рейсом Сочи — Москва оказался хоккеист
Москва. 1 января. INTERFAX.RU — Дебош в
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Москва. 1 января. INTERFAX.RU — Дебош в
Удалось установить личность задержанного за дебош мужчины. Им оказался известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом.
Во время полета мужчина злоупотребил алкоголем и ударил бортпроводницу, когда та отказала ему в очередной порции виски. «Кроме того, мужчина подрался с соседом по креслу», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что
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