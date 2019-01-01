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15:06 (мск), источник: Интерфакс

Дебоширом в самолете рейсом Сочи — Москва оказался хоккеист

Москва. 1 января. INTERFAX.RU — Дебош в бизнес-классе лайнера Сочи — Москва устроил хоккеист, сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта Воронежа.

Источник: Reuters
Удалось установить личность задержанного за дебош мужчины. Им оказался известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом.

Во время полета мужчина злоупотребил алкоголем и ударил бортпроводницу, когда та отказала ему в очередной порции виски. «Кроме того, мужчина подрался с соседом по креслу», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что из-за дебоша полет лайнера пришлось экстренно прервать и совершить посадку в Воронеже.

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