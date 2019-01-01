Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Масштабный бой под Донецком закончился: ВСУ бегут с потерями
Штраф уже «за плюс 10 км/ч»: чиновники сказали «да»
Как нас разводят стоматологи? Что нужно знать, чтобы не остаться без денег
Красавица-жена Преснякова прогулялась в леопардовой шубе
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Барановская, Стоцкая и другие звезды с детьми на новогодней елке
Человек и беда: психолог – о том, как пережить трагедию
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Праздничный настрой: 20 застольных комедий из России
На катке в Москве после боя курантов обрушился мост с людьми
Кого могут обвинить во взрыве газа в Магнитогорске
Праздничный нуар: 6 модных способов подвести глаза
Идеальный Новый год: женская версия
Новые тарифы ОСАГО - сразу после праздников
Новый УАЗ, другая Chevrolet Niva и другие новинки
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Фоторепортажи
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
14:39 (мск), источник: ТАСС

Губернатор Челябинской области назвал сроки разбора завалов дома в Магнитогорске

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 1 января. /ТАСС/ — Поисково-спасательные работы будут продолжены, как только будут демонтированы опасные конструкции, отметил Борис Дубровский.

Взрыв газа в Магнитогорске
14:48 (мск)Десятимесячного ребенка достали живым из-под завалов дома в Магнитогорске
Взрыв газа в Магнитогорске. Оперативная информация
8 (351) 239-99-99«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Челябинской областиПодробнее
8 (495) 400-99-99Единый «телефон доверия» МЧС РФ
8 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
8 (351) 268-98-54Горячая линия Минздрава Челябинской области
8(351) 940-26-23Штаб по ЧС в Магнитогорске
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Поисково-спасательные работы на месте взрыва и частичного обрушения жилого дома в Магнитогорске займут еще несколько дней, так как на сроках скажется демонтаж конструкций, которые могут обрушиться. Об этом сообщил журналистам губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Накануне вечером глава МЧС России Евгений Зиничев говорил, что точно прогнозировать сроки окончания разбора завалов невозможно. По его оценкам, работы должны были продлиться не менее двух суток. Однако во вторник спасателям пришлось переформатировать работы: потребовался демонтаж стены дома, которая могла обрушиться.

Идет демонтаж верхних плит, которые нависают над зоной разборки. Спасатели не могут работать под ними без опасности попасть под эти плиты. Это, очевидно, удлинит период разборки завалов, но это единственная возможность не получить новой трагедии на этом [месте].

Он отметил, что поисково-спасательные работы будут продолжены, как только будут демонтированы опасные конструкции.

В понедельник в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии случившегося. По последним данным, пять человек госпитализированы, семеро погибли, тело еще одного обнаружено, но пока не извлечено из-под завалов, что не позволяет констатировать смерть, судьба 36 человек остается неизвестной.

Взрыв газа в жилом доме Магнитогорска
Следите за развитием темы Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
 Вечер с участием первых лиц в Большом театре (фото)
"Стали поливать грязью нашу свадьбу. Столько гадостей понаписали"
Взрыв газа в Магнитогорске
Десятимесячного ребенка достали живым из-под завалов дома в Магнитогорске
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске: что известно к 1 января
При разборе завалов в Магнитогорске нашли тело восьмого погибшего
МЧС: разбор завалов дома в Магнитогорске невозможно продолжать в условиях угрозы обвала
Десятимесячного ребенка нашли живым под завалами в Магнитогорске
Источник: авиадебоширом рейса Сочи — Москва оказался хоккеист
Ким Чен Ын предупредил США о смене курса
Как изменятся налоги в 2019 году
Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
Пресс-секретарь Пентагона со скандалом ушла в отставку
Размер МРОТ в России увеличился с 1 января
Спорт
Хоккейные боги и мужики из сборной России наказали Канаду Есть первая победа над «кленовыми листьями» за пять лет и первое место в группе
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Совсем новый УАЗ, другая Chevrolet Niva и остальные новинки-2019 Редакция Mail.ru Авто составила список премьер, которые готовят наши автозаводы
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2019 года Очень много ремейков знакомых историй, несколько мощных возвращений старых героев и один грандиозный финал, которого ждут почти все кинозрители мира, — все, что вы будете смотреть в 2019-м, в подборке главных фильмов года
Недвижимость
Пять предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как выглядит жилье, которое вы захотите купить в новом году
Названы регионы с самой дорогой арендой жилья на праздники
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Дети
Барановская, Стоцкая и другие звезды с детьми на новогодней елке Знаменитые родители привели детей на праздничное представление (фотогалерея)
Леди
20 самых модных мужчин 2018 года Итак, встречайте тех парней, кто выглядел в 2018-м лучше всех.
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь