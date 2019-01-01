Губернатор Челябинской области назвал сроки разбора завалов дома в Магнитогорске
МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 1 января. /ТАСС/ —
МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 1 января. /ТАСС/ —
Накануне вечером глава МЧС России Евгений Зиничев говорил, что точно прогнозировать сроки окончания разбора завалов невозможно. По его оценкам, работы должны были продлиться не менее двух суток. Однако во вторник спасателям пришлось переформатировать работы: потребовался демонтаж стены дома, которая могла обрушиться.
Идет демонтаж верхних плит, которые нависают над зоной разборки. Спасатели не могут работать под ними без опасности попасть под эти плиты. Это, очевидно, удлинит период разборки завалов, но это единственная возможность не получить новой трагедии на этом [месте].
Он отметил, что
В понедельник в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии случившегося. По последним данным, пять человек госпитализированы, семеро погибли, тело еще одного обнаружено, но пока не извлечено
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