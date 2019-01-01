Губернатор Челябинской области назвал сроки разбора завалов дома в Магнитогорске

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Поисково-спасательные работы на месте взрыва и частичного обрушения жилого дома в Магнитогорске займут еще несколько дней, так как на сроках скажется демонтаж конструкций, которые могут обрушиться. Об этом сообщил журналистам губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Накануне вечером глава МЧС России Евгений Зиничев говорил, что точно прогнозировать сроки окончания разбора завалов невозможно. По его оценкам, работы должны были продлиться не менее двух суток. Однако во вторник спасателям пришлось переформатировать работы: потребовался демонтаж стены дома, которая могла обрушиться.

Идет демонтаж верхних плит, которые нависают над зоной разборки. Спасатели не могут работать под ними без опасности попасть под эти плиты. Это, очевидно, удлинит период разборки завалов, но это единственная возможность не получить новой трагедии на этом [месте].

Он отметил, что поисково-спасательные работы будут продолжены, как только будут демонтированы опасные конструкции.