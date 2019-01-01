Десятимесячного ребенка достали живым из-под завалов дома в Магнитогорске

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Спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске, часть которого обрушилась из-за взрыва газа, десятимесячного ребенка, сообщили ТАСС во вторник в оперативном штабе. Состояние младенца оценивается как тяжелое, отметили в беседе с ТАСС в службе скорой помощи.

«Десятимесячный ребенок [извлечен из-под завалов]. На реанимобиле едет в больницу», — сказал представитель штаба.

«Состояние тяжелое», — проинформировали в скорой помощи.

В официальном Telegram-канале губернатора Бориса Дубровского уточнили, что для малыша «готовится реанимация». Как пояснили в пресс-службе губернатора области, ребенку помогла выжить при обрушении детская кроватка и теплая одежда.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/R4sFMwEWDn8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, в списке жертв трагедии семь человек, тело еще одного погибшего пока из-под завалов не извлечено.

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