Десятимесячного ребенка достали живым из-под завалов дома в Магнитогорске
МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 1 января. /ТАСС/ — Его состояние оценивается как тяжелое.
МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 1 января. /ТАСС/ — Его состояние оценивается как тяжелое.
Спасатели достали
«Состояние тяжелое», — проинформировали в скорой помощи.
В официальном
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, в списке жертв трагедии семь человек, тело еще одного погибшего пока
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