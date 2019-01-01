В МЧС рассказали, как спасли пролежавшего полтора дня под завалом в Магнитогорске мальчика
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/ — Ваню обнаружили по плачу в ходе поисковых работ, отметили ведомстве.
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/ — Ваню обнаружили по плачу в ходе поисковых работ, отметили ведомстве.
Мальчика Ваню, пролежавшего полтора дня под завалом жилого дома в Магнитогорске, обнаружили по плачу, в МЧС сравнили его спасение с чудом.
«Мальчика обнаружили по плачу в ходе поисковых работ. Его услышал один из спасателей, и моментально была организована масштабная операция. В ней были задействованы десятки специалистов МЧС России», — сообщили ТАСС в
Место вероятного нахождения человека обследовали кинологи, но версия о пострадавшем сначала не нашла подтверждения. Спасатели продолжали углубляться в завал, но первоначально путь им преграждали многочисленные обрушенные конструкции. Спасателям удалось их разобрать, они извлекли ребенка
«Спасения ждали сотни человек. И чудо произошло», — отметили в МЧС.
«Ребенка нашли в нише на уровне первого этажа. Его обнаружили по звукам — завал остается. Пока больше ни по кому информации нет по обнаружению», — сообщили в штабе.
Как ранее сообщили в
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