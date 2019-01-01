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18:16 (мск), источник: ТАСС

В МЧС рассказали, как спасли пролежавшего полтора дня под завалом в Магнитогорске мальчика

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/ — Ваню обнаружили по плачу в ходе поисковых работ, отметили ведомстве.

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8 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
8 (351) 268-98-54Горячая линия Минздрава Челябинской области
8(351) 940-26-23Штаб по ЧС в Магнитогорске
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Мальчика Ваню, пролежавшего полтора дня под завалом жилого дома в Магнитогорске, обнаружили по плачу, в МЧС сравнили его спасение с чудом.

«Мальчика обнаружили по плачу в ходе поисковых работ. Его услышал один из спасателей, и моментально была организована масштабная операция. В ней были задействованы десятки специалистов МЧС России», — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

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Место вероятного нахождения человека обследовали кинологи, но версия о пострадавшем сначала не нашла подтверждения. Спасатели продолжали углубляться в завал, но первоначально путь им преграждали многочисленные обрушенные конструкции. Спасателям удалось их разобрать, они извлекли ребенка из-под завала и передали медикам.

«Спасения ждали сотни человек. И чудо произошло», — отметили в МЧС.

Как сообщили ТАСС в оперативном штабе, ребенок был обнаружен спасателями в нише на уровне первого этажа.

«Ребенка нашли в нише на уровне первого этажа. Его обнаружили по звукам — завал остается. Пока больше ни по кому информации нет по обнаружению», — сообщили в штабе.

Обрушение подъезда в жилом доме в Магнитогорске
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Как ранее сообщили в пресс-службе губернатора области, ребенку помогла выжить при обрушении детская кроватка и теплая одежда.

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