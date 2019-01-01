Эксперт: положение тела спасенного в Магнитогорске младенца помогло сохранить ему жизнь

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Положение тела, в котором находился спасенный под завалами в Магнитогорске 11-месячный мальчик, помогло сохранению жизни на морозе. Об этом сообщил журналистам начальник управления первоочередных аварийных работ в зонах чрезвычайных ситуаций центра по проведению операций особого риска «Лидер» Петр Гриценко.

Ребенок был прижат к детскому матрацу, собралось одеяло, которое ограждало его от холода плиты дома. Голова была зажата дверцей шкафа, и положение тела было близко к идеальному, чтобы так долго оставаться [живым] на морозе.

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Как сообщили ТАСС в детской городской больнице № 3, младенец сейчас находится в реанимации. Ранее в пресс-службе мэрии Магнитогорска сообщали, что 11-месячного ребенка при необходимости транспортируют на лечение в больницу Челябинска. Ребенок был обнаружен по плачу спустя 35 часов поисковых работ на месте обрушения подъезда многоэтажки.

Как сообщили ТАСС в оперативном штабе, ребенок был обнаружен спасателями в нише на уровне первого этажа. «Ребенка нашли в нише на уровне первого этажа. Его обнаружили по звукам, завал остается. Пока больше ни по кому информации нет (по обнаружению)», — сообщили в штабе.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, в списке жертв трагедии семь человек, тело еще одного погибшего пока из-под завалов не извлечено. Неизвестно местонахождение более чем 30 человек, десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии причин произошедшего.