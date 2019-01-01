Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
18:40 (мск)
Эксперт: положение тела спасенного в Магнитогорске младенца помогло сохранить ему жизнь

МАГНИТОГОРСК, 1 января. /ТАСС/ — Ребенок был прижат к детскому матрацу, отметил начальник управления первоочередных аварийных работ в зонах ЧС центра по проведению операций особого риска «Лидер» Петр Гриценко

Больной аппендикс Европы: Украина осталась без права по ГТС
Пропал остров Перламутровый. Что известно
Барановская, Стоцкая и другие звезды с детьми на новогодней елке
Гороскоп любви и романтических отношений на январь 2019
Что нужно учесть, начиная ремонт на кухне: 8 важных пунктов
Скворцова высказалась о медицине в России На реализацию национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году направят более триллиона рублей
Настасья Самбурская рассказала о внебрачной дочери Головина
Екатерина Вуличенко рассекретила имя новорожденного сына
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Праздничный настрой: 20 застольных комедий из России
39-летний рецидивист рассказал, как убил попутчицу BlaBlacar
На катке РФ после курантов обрушился мост с людьми
Праздничный нуар: 6 модных способов подвести глаза
Идеальный Новый год: женская версия
Штраф уже «за плюс 10 км/ч»: чиновники сказали «да»
«Порше» новой эпохи: известны цены
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
6 главных тенденций рынка недвижимости
Фоторепортажи
10Мощное цунами в Индонезии
40Самые красивые фотографии 2018 года
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Положение тела, в котором находился спасенный под завалами в Магнитогорске 11-месячный мальчик, помогло сохранению жизни на морозе. Об этом сообщил журналистам начальник управления первоочередных аварийных работ в зонах чрезвычайных ситуаций центра по проведению операций особого риска «Лидер» Петр Гриценко.

Ребенок был прижат к детскому матрацу, собралось одеяло, которое ограждало его от холода плиты дома. Голова была зажата дверцей шкафа, и положение тела было близко к идеальному, чтобы так долго оставаться [живым] на морозе.
Читайте также
В МЧС рассказали, как спасли пролежавшего полтора дня под завалом в Магнитогорске мальчика

Как сообщили ТАСС в детской городской больнице № 3, младенец сейчас находится в реанимации. Ранее в пресс-службе мэрии Магнитогорска сообщали, что 11-месячного ребенка при необходимости транспортируют на лечение в больницу Челябинска. Ребенок был обнаружен по плачу спустя 35 часов поисковых работ на месте обрушения подъезда многоэтажки.

Как сообщили ТАСС в оперативном штабе, ребенок был обнаружен спасателями в нише на уровне первого этажа. «Ребенка нашли в нише на уровне первого этажа. Его обнаружили по звукам, завал остается. Пока больше ни по кому информации нет (по обнаружению)», — сообщили в штабе.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, в списке жертв трагедии семь человек, тело еще одного погибшего пока из-под завалов не извлечено. Неизвестно местонахождение более чем 30 человек, десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии причин произошедшего.

Обрушение подъезда в жилом доме в Магнитогорске
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
 Вечер с участием первых лиц в Большом театре (фото)
"Стали поливать грязью нашу свадьбу. Столько гадостей понаписали"
Взрыв газа в Магнитогорске
Тело восьмого погибшего при взрыве в Магнитогорске извлекли из-под завалов
В МЧС рассказали, как спасли пролежавшего полтора дня под завалом в Магнитогорске мальчика
Десятимесячного ребенка достали живым из-под завалов дома в Магнитогорске
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске: что известно к 1 января
Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
«Спрос повышенный»: как свиньи рушат российские семьи
Источник: авиадебоширом рейса Сочи — Москва оказался хоккеист
Ким Чен Ын предупредил США о смене курса
Абэ: россиян не выгонят с Курил в случае их передачи Японии
Как изменятся налоги в 2019 году
Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
Спорт
Хоккейные боги и мужики из сборной России наказали Канаду Есть первая победа над «кленовыми листьями» за пять лет и первое место в группе
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Совсем новый УАЗ, другая Chevrolet Niva и остальные новинки-2019 Редакция Mail.ru Авто составила список премьер, которые готовят наши автозаводы
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2019 года Очень много ремейков знакомых историй, несколько мощных возвращений старых героев и один грандиозный финал, которого ждут почти все кинозрители мира, — все, что вы будете смотреть в 2019-м, в подборке главных фильмов года
Недвижимость
Пять предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как выглядит жилье, которое вы захотите купить в новом году
Названы регионы с самой дорогой арендой жилья на праздники
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Дети
Барановская, Стоцкая и другие звезды с детьми на новогодней елке Знаменитые родители привели детей на праздничное представление (фотогалерея)
Леди
20 самых модных мужчин 2018 года Итак, встречайте тех парней, кто выглядел в 2018-м лучше всех.
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь