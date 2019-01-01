Тело восьмого погибшего при взрыве в Магнитогорске извлекли из-под завалов

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Тело восьмого человека, который погиб при взрыве в Магнитогорске, извлекли из-под завалов, сообщили ТАСС во вторник в оперативном штабе.

Тело было обнаружено утром во вторник. Однако официально констатировать смерть можно только после извлечения тела из-под завалов. Ранее сообщалось о семи официально признанных погибшими.

«Тело восьмого извлекли», — сказал собеседник.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону ТАСС уточнили, что из-под завалов достали тело женщины. Ранее сообщалось, что детей среди погибших на данный момент нет.