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18:22 (мск), источник: ТАСС

Тело восьмого погибшего при взрыве в Магнитогорске извлекли из-под завалов

МАГНИТОГОРСК, 1 января. /ТАСС/ — Речь идет о теле женщины, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Взрыв газа в Магнитогорске
Взрыв газа в Магнитогорске. Оперативная информация
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Тело восьмого человека, который погиб при взрыве в Магнитогорске, извлекли из-под завалов, сообщили ТАСС во вторник в оперативном штабе.

Тело было обнаружено утром во вторник. Однако официально констатировать смерть можно только после извлечения тела из-под завалов. Ранее сообщалось о семи официально признанных погибшими.

«Тело восьмого извлекли», — сказал собеседник.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону ТАСС уточнили, что из-под завалов достали тело женщины. Ранее сообщалось, что детей среди погибших на данный момент нет.

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Взрыв газа в жилом доме Магнитогорска
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