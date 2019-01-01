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19:27 (мск), источник: Интерфакс

В Магнитогорске нашли девятого погибшего под обломками жилого дома

Москва. 1 января. INTERFAX.RU — Спасатели извлекают тело девятого погибшего из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, где накануне обрушился подъезд.

Взрыв газа в Магнитогорске
Взрыв газа в Магнитогорске. Оперативная информация
8 (351) 239-99-99«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Челябинской областиПодробнее
8 (495) 400-99-99Единый «телефон доверия» МЧС РФ
8 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
8 (351) 268-98-54Горячая линия Минздрава Челябинской области
8(351) 940-26-23Штаб по ЧС в Магнитогорске
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фотографий
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фотографий
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«Найден девятый погибший, его тело сейчас извлекают (из-под обломков — ИФ)», — сказал в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК) корреспондент, работающий в Магнитогорске.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области «Интерфаксу» сообщили, что из-под завалов извлекли тело женщины.

По официальным данным, госпитализированы шесть пострадавших, двое из которых дети. Судьба нескольких десятков человек, которые могли находиться в здании в момент обрушения, остается неизвестна.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного десятиэтажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164.

По данному факту возбуждено уголовное дело «о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам» (часть 3 статьи 109 УК РФ). Приоритетная версия произошедшего — взрыв бытового газа.

Обрушение подъезда в жилом доме в Магнитогорске
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Утром во вторник спасателям пришлось приступить к работам по демонтажу стены подъезда в жилом годе в Магнитогорске, где взорвался газ, из-за угрозы ее обрушения. Вечером спасатели разобрали нависающие конструкции и продолжили разбор завалов внизу, под которым могут быть люди.

Внутрь обрушившихся конструкций дома подают тепло специальными тепловыми пушками.

Взрыв газа в жилом доме Магнитогорска
Следите за развитием темы Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Взрыв газа в Магнитогорске
В Магнитогорске нашли девятого погибшего под обломками жилого дома
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