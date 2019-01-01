В Магнитогорске нашли девятого погибшего под обломками жилого дома

«Найден девятый погибший, его тело сейчас извлекают (из-под обломков — ИФ)», — сказал в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК) корреспондент, работающий в Магнитогорске.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области «Интерфаксу» сообщили, что из-под завалов извлекли тело женщины.
По официальным данным, госпитализированы шесть пострадавших, двое из которых дети. Судьба нескольких десятков человек, которые могли находиться в здании в момент обрушения, остается неизвестна.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного десятиэтажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164.
По данному факту возбуждено уголовное дело «о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам» (часть 3 статьи 109 УК РФ). Приоритетная версия произошедшего — взрыв бытового газа.
Утром во вторник спасателям пришлось приступить к работам по демонтажу стены подъезда в жилом годе в Магнитогорске, где взорвался газ, из-за угрозы ее обрушения. Вечером спасатели разобрали нависающие конструкции и продолжили разбор завалов внизу, под которым могут быть люди.
Внутрь обрушившихся конструкций дома подают тепло специальными тепловыми пушками.
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