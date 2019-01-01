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20:52 (мск), источник: Известия

В Свердловской области возбудили дело после схода с рельсов 18 вагонов

Уголовное дело возбуждено после схода с рельсов почти двух десятков вагонов грузового поезда, произошедшего в районе станции Марамзино Свердловской железной дороги.

Источник: ural-trans.sledcom.ru

Как отмечается на сайте Уральского управления на транспорте СКР, расследование ведется по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Уточняется также, что сошедших с рельсов вагонов было 18, а не 16, как сообщалось ранее.

Инцидент произошел рано утром 1 января. С рельсов сошли, а после опрокинулись, 18 вагонов, груженых углем. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет, однако, по предварительным данным, было повреждено около 150 м железнодорожного полотна, а также около 300 м контактной сети.

В настоящее время следователи устанавливают свидетелей произошедшего, собственника груза и перевозчика, а также уточняют размер причиненного ущерба и устанавливают причины инцидента.

В ночь на 1 декабря 35 вагонов сошли с рельсов на участке Транссибирской магистрали Омск-Называевск. В том числе сошли несколько платформ с гусеничной военной техникой, которая направлялась на ремонт. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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