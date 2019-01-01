В Свердловской области возбудили дело после схода с рельсов 18 вагонов

Источник: ural-trans.sledcom.ru

Как отмечается на сайте Уральского управления на транспорте СКР, расследование ведется по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Уточняется также, что сошедших с рельсов вагонов было 18, а не 16, как сообщалось ранее.

Инцидент произошел рано утром 1 января. С рельсов сошли, а после опрокинулись, 18 вагонов, груженых углем. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет, однако, по предварительным данным, было повреждено около 150 м железнодорожного полотна, а также около 300 м контактной сети.

В настоящее время следователи устанавливают свидетелей произошедшего, собственника груза и перевозчика, а также уточняют размер причиненного ущерба и устанавливают причины инцидента.