Самолет со спасенным в Магнитогорске младенцем вылетел в Москву

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Младенец будет доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля. В полете его сопровождает мать, а также глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

По словам врача, состояние ребенка стабильно тяжелое — у него серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма.

Днем во вторник спасатели нашли под завалом живого мальчика. После оценки его состояния было принято решение отправить его в столичную клинику.