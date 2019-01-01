В Челябинской области начался день траура по погибшим в Магнитогорске

Траур начался в полночь на среду в регионе (22.00 вторника мск).
«Объявить 2 января 2019 года днем траура в Челябинской области», — говорится в распоряжении губернатора, опубликованном в официальном Telegram-канале губернатора.
Согласно документу, 2 января по всей области будут приспущены государственные флаги РФ и Челябинской области.
Губернатор данным распоряжением рекомендует учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.
Около 4.00 мск в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. По данным МЧС, погибли девять человек.
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