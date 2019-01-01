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22:46 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинской области начался день траура по погибшим в Магнитогорске

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Второе января объявлено днем траура в Челябинской области по погибшим при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, соответствующее распоряжение сделал глава региона Борис Дубровский.

Взрыв газа в Магнитогорске
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Траур начался в полночь на среду в регионе (22.00 вторника мск).

«Объявить 2 января 2019 года днем траура в Челябинской области», — говорится в распоряжении губернатора, опубликованном в официальном Telegram-канале губернатора.

Согласно документу, 2 января по всей области будут приспущены государственные флаги РФ и Челябинской области.

Губернатор данным распоряжением рекомендует учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

Около 4.00 мск в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. По данным МЧС, погибли девять человек.

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