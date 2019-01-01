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22:58 (мск), источник: ТАСС

Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Младенца, спасенного из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске, спецбортом в сопровождении специалистов Федерального медико-биологического агентства, детских анестезиологов-реаниматологов и хирургов-травматологов доставили в Москву, передает корреспондент ТАСС.

Взрыв газа в Магнитогорске
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15
фотографий
15
фотографий

Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, где уже ожидает автомобиль реанимации.

Ребенка обнаружили под завалами разрушенного подъезда спустя более суток после трагедии. По словам медиков, у мальчика диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переохлаждение и обморожение.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Согласно последним данным, в списке жертв трагедии девять человек. Неизвестно местонахождение более чем 30 человек, десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего.

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