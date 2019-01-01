Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву

Ребенка обнаружили под завалами разрушенного подъезда спустя более суток после трагедии. По словам медиков, у мальчика диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переохлаждение и обморожение.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Согласно последним данным, в списке жертв трагедии девять человек. Неизвестно местонахождение более чем 30 человек, десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего.