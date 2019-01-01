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1 января, источник: ТАСС

Три человека погибли при возгорании в маршрутке в Магнитогорске

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Три человека погибли в результате возгорания маршрутной «Газели» в Магнитогорске, на месте работают сотрудники ФСБ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба губернатора Челябинской области.

По данным властей, инцидент произошел на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды. В «Газели» находилось три человека, детей среди них не было.

«Погибло три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона. На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ, дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном канале в Telegram.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал о трех пострадавших в результате возгорания маршрутной «Газели». Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, неисправность газового оборудования, по предварительным данным, стала причиной инцидента с «Газелью».

Во время загрузки произошла ошибка.
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