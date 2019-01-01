Три человека погибли при возгорании в маршрутке в Магнитогорске
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Три человека погибли в результате возгорания маршрутной «Газели» в Магнитогорске, на месте работают сотрудники ФСБ. Об этом сообщила во вторник
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Три человека погибли в результате возгорания маршрутной «Газели» в Магнитогорске, на месте работают сотрудники ФСБ. Об этом сообщила во вторник
По данным властей, инцидент произошел на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды. В «Газели» находилось три человека, детей среди них не было.
«Погибло три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона. На месте работает
Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал о трех пострадавших в результате возгорания маршрутной «Газели». Как сообщили ТАСС в