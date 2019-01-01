Глава СК поднял вопрос отсутствия проверок газовыми службами дома в Магнитогорске с мая

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«Вы уверены, что эта компания все хорошо сделала и в этом случае, и в других случаях и что в соседних домах все нормально?» — поинтересовался он на совещании в Магнитогорске. Видеозапись небольшой части выступления Бастрыкина опубликована во вторник на канале Следственного комитета в YouTube.

«Сам факт — с мая месяца они не заходили в квартиры в этом доме и не исследовали [газовое оборудование]. Ладно, летом в отпусках люди были. А сентябрь, октябрь, ноябрь?» — добавил он.

Бастрыкин также обратил внимание на не очень хорошее состояние газового оборудования в стране в целом.

Ранее в компании «Газпром газораспределение Челябинск» ТАСС сообщили, что все сети в доме соответствовали нормативам, плановое техническое обслуживание газового оборудования в здании проводилось в марте 2018 года. Кроме того, в мае была проведена опрессовка, которая показала соответствие сетей требованиям.