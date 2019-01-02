В Магнитогорске не нашли следов взрывчатки в разобранных завалах

Около 4.00 мск в понедельник в Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. По последним данным МЧС, погибли девять человек.
«Следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего. В связи с различными сообщениями появляющимися в СМИ необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено», — говорится с сообщении СК.
Следственно-оперативная группа занимается установлением причин трагедии круглосуточном режиме.
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