В Магнитогорске не нашли следов взрывчатки в разобранных завалах

Около 4.00 мск в понедельник в Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. По последним данным МЧС, погибли девять человек.