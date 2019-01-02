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05:40 (мск), источник: РИА Новости

В Брянской области три ребенка погибли при пожаре

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Три ребенка погибли, еще три человека пострадали при пожаре в частном доме на востоке Брянской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служба региона.

Источник: РИА Новости

«В результате пожара в частном жилом доме на улице Магистральная пострадали шесть человек, из них трое погибли — все дети», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что еще трое пострадавших, в том числе один ребенок, были доставлены в центральную районную больницу.

Обстоятельства пожара уточняются.

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