В Брянской области три ребенка погибли при пожаре
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Три ребенка погибли, еще три человека пострадали при пожаре в частном доме на востоке Брянской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служба региона.
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Три ребенка погибли, еще три человека пострадали при пожаре в частном доме на востоке Брянской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служба региона.
«В результате пожара в частном жилом доме на улице Магистральная пострадали шесть человек, из них трое погибли — все дети», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что еще трое пострадавших, в том числе один ребенок, были доставлены в центральную районную больницу.
Обстоятельства пожара уточняются.