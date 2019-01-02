Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела 11 погибших

«По данным на утро, извлечено 11 тел», — сказал он журналистам, добавив, что один из погибших — ребенок.
Спасатели, по словам представителя МЧС, убрали конструкции, которые могли обрушиться, и продолжили разбор завалов.
«Несколько нависающих конструкций были убраны. Повторюсь, работа проводилась с риском для жизни, потому что находиться там могут только квалифицированные спасатели. Они при помощи подъемника поднимались на высоту, работали со специнструментом. Работа не скажу, что очень быстрая. Мы по крупицам разбираем всю эту груду. Сейчас работы на высоте прекращены, и продолжается разбор завалов», — сказал он.
«Работали, естественно, со страховкой, соблюдая технику безопасности максимально. Работа достаточно длительная. По песчинке целую гору песка разобрать — примерно такая же кропотливая работа», — добавил представитель ведомства.
Около 4:00 мск в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164.
В больницах находятся пятеро пострадавших, среди них двое детей — 13-летний подросток и 11-месячный ребенок. Состояние младенца оценивается как тяжелое, его доставили в Москву. Остается неизвестной судьба порядка 30 человек.
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