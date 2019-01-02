Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела 11 погибших

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

«По данным на утро, извлечено 11 тел», — сказал он журналистам, добавив, что один из погибших — ребенок.

Спасатели, по словам представителя МЧС, убрали конструкции, которые могли обрушиться, и продолжили разбор завалов.

Читайте также Глава СК поднял вопрос отсутствия проверок газовыми службами дома в Магнитогорске с мая

«Несколько нависающих конструкций были убраны. Повторюсь, работа проводилась с риском для жизни, потому что находиться там могут только квалифицированные спасатели. Они при помощи подъемника поднимались на высоту, работали со специнструментом. Работа не скажу, что очень быстрая. Мы по крупицам разбираем всю эту груду. Сейчас работы на высоте прекращены, и продолжается разбор завалов», — сказал он.

«Работали, естественно, со страховкой, соблюдая технику безопасности максимально. Работа достаточно длительная. По песчинке целую гору песка разобрать — примерно такая же кропотливая работа», — добавил представитель ведомства.

Около 4:00 мск в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164.