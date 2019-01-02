Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский экстренно обратился к украинцам второй раз за сутки
Новые тарифы ОСАГО - сразу после праздников
Настасья Самбурская рассказала о внебрачной дочери Головина
Миронова оправдалась за «Идеальный ремонт» для 72-летней мамы
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
Санта-Клаусы устроили прыжки с парашютом в центре Москвы Новогодний десант высадился прямо в центре Москвы
Ким Кардашьян приготовила роскошный подарок первенцу Меган Маркл
Павел Буре стал отцом в третий раз
Стали известны новые данные о ЧП в Магнитогорске
Мэр вступил в должность и через полтора часа умер
Убивший москвичку попутчик признался и рассказал детали расправы
На катке РФ после курантов обрушился мост с людьми
Праздничный нуар: 6 модных способов подвести глаза
Идеальный Новый год: женская версия
Пропал остров Перламутровый. Что известно
Вспышки над Нью-Йорком потрясли интернет (фото)
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
6 причин переплатить за жилье
Фоторепортажи
40Самые красивые фотографии 2018 года
20Главные события 2018 года в фотографиях
07:32 (мск), источник: РИА Новости

Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела 11 погибших

МАГНИТОГОРСК, 2 янв — РИА Новости. Тела еще двух погибших извлекли при разборе завалов жилого дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошел взрыв бытового газа, сообщил в среду представитель пресс-центра регионального ГУМЧС России.

Взрыв газа в Магнитогорске
08:18 (мск)Спасатели обнаружили среди обломков подъезда в Магнитогорске погибшего ребенка
Взрыв газа в Магнитогорске. Оперативная информация
8 (351) 239-99-99«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Челябинской областиПодробнее
8 (495) 400-99-99Единый «телефон доверия» МЧС РФ
8 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
8 (351) 268-98-54Горячая линия Минздрава Челябинской области
8(351) 940-26-23Штаб по ЧС в Магнитогорске
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

«По данным на утро, извлечено 11 тел», — сказал он журналистам, добавив, что один из погибших — ребенок.

Спасатели, по словам представителя МЧС, убрали конструкции, которые могли обрушиться, и продолжили разбор завалов.

Читайте также
Глава СК поднял вопрос отсутствия проверок газовыми службами дома в Магнитогорске с мая

«Несколько нависающих конструкций были убраны. Повторюсь, работа проводилась с риском для жизни, потому что находиться там могут только квалифицированные спасатели. Они при помощи подъемника поднимались на высоту, работали со специнструментом. Работа не скажу, что очень быстрая. Мы по крупицам разбираем всю эту груду. Сейчас работы на высоте прекращены, и продолжается разбор завалов», — сказал он.

«Работали, естественно, со страховкой, соблюдая технику безопасности максимально. Работа достаточно длительная. По песчинке целую гору песка разобрать — примерно такая же кропотливая работа», — добавил представитель ведомства.

Около 4:00 мск в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164.

В больницах находятся пятеро пострадавших, среди них двое детей — 13-летний подросток и 11-месячный ребенок. Состояние младенца оценивается как тяжелое, его доставили в Москву. Остается неизвестной судьба порядка 30 человек.

Найденный под завалами в Магнитогорске младенец — в тяжелом состоянии
Во время загрузки произошла ошибка.
06:42 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
 В Магнитогорске под завалами нашли живым 11-месячного ребенка
В Москве в Парке Горького обрушился мост с людьми
Взрыв газа в Магнитогорске
Спасатели обнаружили среди обломков подъезда в Магнитогорске погибшего ребенка
Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела 11 погибших
В Магнитогорске не нашли следов взрывчатки в разобранных завалах
Глава СК поднял вопрос отсутствия проверок газовыми службами дома в Магнитогорске с мая
Умер актер Владимир Дыховичный
Три человека погибли при возгорании в маршрутке в Магнитогорске
Глава UFC оценил возможность реванша Нурмагомедова и Макгрегора
Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»
В Мексике мэра убили через 1,5 часа после вступления в должность
Дебоширом рейса Сочи — Москва оказался хоккеист Олег Сапрыкин
Спорт
Хоккейные боги и мужики из сборной России наказали Канаду Есть первая победа над «кленовыми листьями» за пять лет и первое место в группе
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Совсем новый УАЗ, другая Chevrolet Niva и остальные новинки-2019 Редакция Mail.ru Авто составила список премьер, которые готовят наши автозаводы
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2019 года Очень много ремейков знакомых историй, несколько мощных возвращений старых героев и один грандиозный финал, которого ждут почти все кинозрители мира, — все, что вы будете смотреть в 2019-м, в подборке главных фильмов года
Недвижимость
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Почему вам пора задуматься о покупке жилья комфорткласса
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Дети
Барановская, Стоцкая и другие звезды с детьми на новогодней елке Знаменитые родители привели детей на праздничное представление (фотогалерея)
Леди
20 самых модных мужчин 2018 года Итак, встречайте тех парней, кто выглядел в 2018-м лучше всех.
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь