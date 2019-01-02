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08:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Спасатели обнаружили среди обломков подъезда в Магнитогорске погибшего ребенка

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда в 10-этажном жилом доме Магнитогорска тела еще двух погибших. Об этом сообщил представитель регионального ГУМЧС России Михаил Юрин, передает ТАСС.

Взрыв газа в Магнитогорске
Взрыв газа в Магнитогорске. Оперативная информация
8 (351) 239-99-99«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Челябинской областиПодробнее
8 (495) 400-99-99Единый «телефон доверия» МЧС РФ
8 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
8 (351) 268-98-54Горячая линия Минздрава Челябинской области
8(351) 940-26-23Штаб по ЧС в Магнитогорске
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Среди найденных оказался ребенок.

Таким образом, число общее число погибших выросло до 11. В зоне обрушения проживали 120 человек. Судьба 30 жителей остается неизвестной.

Юрин пояснил, что разбор завалов происходит медленно, поскольку сохраняется угроза жизни спасателям, и те вынуждены «работать ювелирно». По его словам, в настоящее время работы на высоте прекращены, продолжается разбор завалов внизу.

31 декабря в одном из жилых домов в центре Магнитогорска взорвался газ, в результате чего обрушился подъезд здания. 1 января спасатели обнаружили живым 10-месячного мальчика. Младенца в тот же день в стабильно тяжелом состоянии доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля.

Следственный комитет отверг версию теракта, заявив, что взрывчатых веществ или их компонентов на месте трагедии не обнаружено.

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07:42 (мск)© Ньюстюб
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