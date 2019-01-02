Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский экстренно обратился к украинцам второй раз за сутки
Пропал остров Перламутровый. Что известно
Как понять, что человек разрушит вашу жизнь: 7 признаков
Директор НИИ Рошаля рассказала о младенце из Магнитогорска
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
Скворцова высказалась о медицине в России На реализацию национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году направят более триллиона рублей
Барановская, Стоцкая и другие звезды с детьми на новогодней елке
Человек и беда: психолог – о том, как пережить трагедию
Прорыв у Горловки закончился успехом ВСУ: захват территорий
«Все, ему конец»: Васильева о буйстве Башарова
Убивший москвичку попутчик признался и рассказал детали расправы
На катке РФ после курантов обрушился мост с людьми
Гороскоп любви и романтических отношений на январь 2019
Джо Джонас и Софи Тернер улетели на отдых в Швейцарию
Новые тарифы ОСАГО - сразу после праздников
Новый УАЗ, другая Chevrolet Niva и другие новинки
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
6 причин переплатить за жилье
Фоторепортажи
10Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
14Обрушение части дома в Магнитогорске
09:31 (мск), источник: РИА Новости

В Магнитогорске из-под завалов извлекли тела 14 погибших

МАГНИТОГОРСК, 2 янв — РИА Новости. В Магнитогорске из-под завалов дома, где произошел взрыв бытового газа, извлекли тела еще трех погибших, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Челябинской области.

Взрыв газа в Магнитогорске
Взрыв газа в Магнитогорске. Оперативная информация
8 (351) 239-99-99«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Челябинской областиПодробнее
8 (495) 400-99-99Единый «телефон доверия» МЧС РФ
8 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
8 (351) 268-98-54Горячая линия Минздрава Челябинской области
8(351) 940-26-23Штаб по ЧС в Магнитогорске
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

«Уже извлечены 14 тел», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что найдены тела 11 погибших, в том числе одного ребенка.

Новость
Глава СК поднял вопрос отсутствия проверок газовыми службами дома в Магнитогорске с мая

Взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164, около 4:00 мск 31 декабря. После взрыва обрушился один из подъездов. По данным МЧС, разрушены 26 квартир, в которых жили 46 человек.

В больницах Магнитогорска остаются пятеро пострадавших при обрушении. Накануне спасатели нашли под завалами еще одного выжившего — одиннадцатимесячного мальчика. Его в тяжелом состоянии эвакуировали в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Судьба порядка 30 человек все еще неизвестна.

Спасатели продолжают разбор завалов на месте происшествия и обследуют остальные 11 подъездов дома при помощи комплекса «Струна».

Обрушение подъезда в жилом доме в Магнитогорске
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Взрыв газа в жилом доме Магнитогорска
Следите за развитием темы Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
 В Магнитогорске под завалами нашли живым 11-месячного ребенка
В Москве в Парке Горького обрушился мост с людьми
Взрыв газа в Магнитогорске
В Магнитогорске из-под завалов извлекли тела 14 погибших
Спасатели обнаружили среди обломков подъезда в Магнитогорске погибшего ребенка
Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли 11 тел погибших
В Магнитогорске не нашли следов взрывчатки в разобранных завалах
Умер актер Владимир Дыховичный
Три человека погибли при возгорании в маршрутке в Магнитогорске
Глава UFC оценил возможность реванша Нурмагомедова и Макгрегора
Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»
Где находятся самые узкие улицы в мире (фото)
В Мексике мэра убили через 1,5 часа после вступления в должность
Спорт
Хоккейные боги и мужики из сборной России наказали Канаду Есть первая победа над «кленовыми листьями» за пять лет и первое место в группе
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Совсем новый УАЗ, другая Chevrolet Niva и остальные новинки-2019 Редакция Mail.ru Авто составила список премьер, которые готовят наши автозаводы
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2019 года Очень много ремейков знакомых историй, несколько мощных возвращений старых героев и один грандиозный финал, которого ждут почти все кинозрители мира, — все, что вы будете смотреть в 2019-м, в подборке главных фильмов года
Недвижимость
6 причин переплатить за жилье
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Дети
Барановская, Стоцкая и другие звезды с детьми на новогодней елке Знаменитые родители привели детей на праздничное представление (фотогалерея)
Леди
20 самых модных мужчин 2018 года Итак, встречайте тех парней, кто выглядел в 2018-м лучше всех.
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь