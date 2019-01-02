В Магнитогорске из-под завалов извлекли тела 14 погибших

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«Уже извлечены 14 тел», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что найдены тела 11 погибших, в том числе одного ребенка.

Новость Глава СК поднял вопрос отсутствия проверок газовыми службами дома в Магнитогорске с мая

Взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164, около 4:00 мск 31 декабря. После взрыва обрушился один из подъездов. По данным МЧС, разрушены 26 квартир, в которых жили 46 человек.

В больницах Магнитогорска остаются пятеро пострадавших при обрушении. Накануне спасатели нашли под завалами еще одного выжившего — одиннадцатимесячного мальчика. Его в тяжелом состоянии эвакуировали в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Судьба порядка 30 человек все еще неизвестна.

Спасатели продолжают разбор завалов на месте происшествия и обследуют остальные 11 подъездов дома при помощи комплекса «Струна».