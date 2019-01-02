В МЧС назвали пригодными для жизни все квартиры дома в Магнитогорске

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«Мобильными диагностическими комплексами “Стрела-П” проведено обследование дома, по результатам которого квартиры подъездов № 1−12 (за исключением разрушенного 7-го подъезда) признаны пригодными для проживания», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

МЧС отметили, что системы жизнеобеспечения дома, кроме газоснабжения, подключены. За исключением подъездов 5, 6 и 8 жители вернулись в свои квартиры.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дом в случае необходимости нужно будет расселить. Глава государства подчеркнул, что в этой ситуации экономить нельзя, а «всё, что будет вызвать сомнение, самое малейшее сомнение, должно быть расселено».

Российский лидер прибыл в Магнитогорск после того, как рано утром 31 декабря там в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов жилого дома на проспекте Карла Маркса. По официальным данным, погибли 11 человек, в том числе ребенок. Судьба еще 30 человек остается неизвестной.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 2 января объявлено в Челябинской области днем траура.