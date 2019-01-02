Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Абэ о передаче Курил Японии вызвало ответ из РФ
Штраф уже «за плюс 10 км/ч»: чиновники сказали «да»
Ким Кардашьян приготовила роскошный подарок первенцу Меган Маркл
Время пришло: Путин произвел громкую отставку
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Ким Кардашьян приготовила роскошный подарок первенцу Меган Маркл
Павел Буре стал отцом в третий раз
Праздничный настрой: 20 застольных комедий из России
Миронова оправдалась за «Идеальный ремонт» для 72-летней мамы
Устюгов выиграл бронзу в спринте на «Тур де Ски» в Швейцарии
СМИ: Бывший хоккеист «Локомотива» обвинен в покупке наркотиков
Праздничный нуар: 6 модных способов подвести глаза
Идеальный Новый год: женская версия
Штраф уже «за плюс 10 км/ч»: чиновники сказали «да»
«Порше» новой эпохи: известны цены
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
6 причин переплатить за жилье
Фоторепортажи
30Кого мы потеряли в 2018 году
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
11:17 (мск), источник: ТАСС

Из-под завалов дома в Магнитогорске вытащили живого попугая

ТАСС, 2 января — Ранее сообщалось, что на месте ЧП погибли 14 человек.

Взрыв газа в Магнитогорске
11:09 (мск)Число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до 16 человек
Взрыв газа в Магнитогорске. Оперативная информация
8 (351) 239-99-99«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Челябинской областиПодробнее
8 (495) 400-99-99Единый «телефон доверия» МЧС РФ
8 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
8 (351) 268-98-54Горячая линия Минздрава Челябинской области
8(351) 940-26-23Штаб по ЧС в Магнитогорске
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Живого попугая обнаружили под завалами подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске, где в понедельник произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщили журналистам в администрации города.

«Еще одно новогоднее чудо. Сегодня из-под завалов вытащили попугайчика», — говорится в описании под фото, на котором запечатлен желтый волнистый попугай.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погибли 14 человек. Неизвестно местонахождение около 30 человек, десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов. Как сообщалось ранее, Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.

Читайте также:

Обрушение подъезда в жилом доме в Магнитогорске
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Взрыв газа в жилом доме Магнитогорска
Следите за развитием темы Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
 Вечер с участием первых лиц в Большом театре (фото)
"Стали поливать грязью нашу свадьбу. Столько гадостей понаписали"
Взрыв газа в Магнитогорске
Число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до 16 человек
В Магнитогорске из-под завалов извлекли тела 14 погибших
Спасатели обнаружили среди обломков подъезда в Магнитогорске погибшего ребенка
Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли 11 тел погибших
Число погибших при ЧП в Магнитогорске возросло до 16 человек
Умер актер Владимир Дыховичный
Три человека погибли при возгорании в маршрутке в Магнитогорске
Глава UFC оценил возможность реванша Нурмагомедова и Макгрегора
Дерево раздора: Корейская война едва не началась из-за тополя
Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»
В Мексике мэра убили через 1,5 часа после вступления в должность
Спорт
Сборная России по хоккею поборется со Словакией за полуфинал МЧМ Встреча пройдет в Ванкувере на «Роджерс-Арене» 3 января и начнется в 6:30 мск
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Совсем новый УАЗ, другая Chevrolet Niva и остальные новинки-2019 Редакция Mail.ru Авто составила список премьер, которые готовят наши автозаводы
Кино
Сергей Бурунов: «Я тринадцать лет озвучиваю ДиКаприо» Актер, некогда зарабатывавший на жизнь дубляжем голливудских фильмов, а теперь ставший главным комедийным артистом страны — об итогах года, новых работах и любимых проектах
Недвижимость
6 причин переплатить за жилье
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Популярные темы на «Детях»
Началось в колхозе утро или с новым годом(((( 474
Не в коня корм 251
А как вы рассказывали детям «про это»? 166
Новый Год на носу))) 119
Леди
20 самых модных мужчин 2018 года Итак, встречайте тех парней, кто выглядел в 2018-м лучше всех.
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь