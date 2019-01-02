Из-под завалов дома в Магнитогорске вытащили живого попугая

Живого попугая обнаружили под завалами подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске, где в понедельник произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщили журналистам в администрации города.

«Еще одно новогоднее чудо. Сегодня из-под завалов вытащили попугайчика», — говорится в описании под фото, на котором запечатлен желтый волнистый попугай.

«Еще одно новогоднее чудо. Сегодня из-под завалов вытащили попугайчика», — говорится в описании под фото, на котором запечатлен желтый волнистый попугай.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погибли 14 человек. Неизвестно местонахождение около 30 человек, десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов. Как сообщалось ранее, Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.