Число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до 16 человек
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Спасатели извлекли
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Спасатели извлекли
Он уточнил, что обе погибших — женщины.
Таким образом, число жертв трагедии выросло до 16 человек. Ранее сообщалось о 14 погибших, среди которых один ребенок.
Еще шесть человек пострадали. Пятеро из них остаются в городских больницах, шестого — одиннадцатимесячного ребенка, которого вытащили
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