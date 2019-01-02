Число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до 16 человек

Таким образом, число жертв трагедии выросло до 16 человек. Ранее сообщалось о 14 погибших, среди которых один ребенок.

Еще шесть человек пострадали. Пятеро из них остаются в городских больницах, шестого — одиннадцатимесячного ребенка, которого вытащили из-под завалов накануне днем, эвакуировали в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Мальчик находится в тяжелом состоянии.