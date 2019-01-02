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11:09 (мск), источник: РИА Новости

Число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до 16 человек

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске еще два тела, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Взрыв газа в Магнитогорске
Взрыв газа в Магнитогорске. Оперативная информация
8 (351) 239-99-99«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Челябинской областиПодробнее
8 (495) 400-99-99Единый «телефон доверия» МЧС РФ
8 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
8 (351) 268-98-54Горячая линия Минздрава Челябинской области
8(351) 940-26-23Штаб по ЧС в Магнитогорске
Источник: РИА Новости

Он уточнил, что обе погибших — женщины.

Таким образом, число жертв трагедии выросло до 16 человек. Ранее сообщалось о 14 погибших, среди которых один ребенок.

Еще шесть человек пострадали. Пятеро из них остаются в городских больницах, шестого — одиннадцатимесячного ребенка, которого вытащили из-под завалов накануне днем, эвакуировали в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Мальчик находится в тяжелом состоянии.

Обрушение подъезда в жилом доме в Магнитогорске
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