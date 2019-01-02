Число погибших при обрушении части дома в Магнитогорске достигло 18
Число погибших при обрушении одного из подъездов десятиэтажного панельного дома в Магнитогорске увеличилось до 18. Об этом 2 января сообщает агентство ТАСС со ссылкой на
Число погибших при обрушении одного из подъездов десятиэтажного панельного дома в Магнитогорске увеличилось до 18. Об этом 2 января сообщает агентство ТАСС со ссылкой на
По словам представителей МЧС, спасатели извлекли
В
Представители мэрии также рассказали, что жители нескольких подъездов дома вернулись на полчаса в свои квартиры, чтобы забрать вещи.
До этого в МЧС России со ссылкой на диагностический комплекс «Стрела-П», который проводил обследование дома, сообщили, что квартиры всех подъездов кроме того, в котором произошел взрыв, безопасны для проживания, и жители нескольких подъездов уже вернулись в свои квартиры.
31 декабря на улице Карла Маркса в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме произошел взрыв
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