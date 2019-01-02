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12:36 (мск), источник: RTVi

Число погибших при обрушении части дома в Магнитогорске достигло 18

Число погибших при обрушении одного из подъездов десятиэтажного панельного дома в Магнитогорске увеличилось до 18. Об этом 2 января сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Взрыв газа в Магнитогорске
Взрыв газа в Магнитогорске. Оперативная информация
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По словам представителей МЧС, спасатели извлекли из-под завала тела двух женщин, мужчины и еще одного ребенка. Общее число погибших из-за обрушения части дома возросло до 18. В пресс-службе добавили, что поиск людей продолжается.

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В пресс-службе мэрии Магнитогорска сообщили, что три подъезда дома, в котором произошел взрыв, небезопасны для проживания. Власти отметили, что опасности для жизни остальных жильцов дома нет.

Представители мэрии также рассказали, что жители нескольких подъездов дома вернулись на полчаса в свои квартиры, чтобы забрать вещи.

До этого в МЧС России со ссылкой на диагностический комплекс «Стрела-П», который проводил обследование дома, сообщили, что квартиры всех подъездов кроме того, в котором произошел взрыв, безопасны для проживания, и жители нескольких подъездов уже вернулись в свои квартиры.

31 декабря на улице Карла Маркса в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме произошел взрыв из-за которого обрушился один из подъездов. Следственный комитет (СК) завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следователи и представители ФСБ считают, что причиной трагедии стал взрыв бытового газа.
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