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13:19 (мск), источник: Интерфакс

Шесть человек стали жертвами железнодорожной аварии в Дании

Москва. 2 января. INTERFAX.RU — Шесть человек стали жертвами крушения поезда на мосту, соединяющем два острова в Дании, сообщает в среду телеканал Sky News со ссылкой на полицию.

Источник: Reuters

Инцидент произошел на мосту Большой Бельт, пересекающем одноименный пролив и соединяющем острова Фюн и Зеландия.

По данным местных СМИ, авария произошла из-за того, что с грузового поезда, идущего по встречному направлению, слетел кусок брезента, что вынудило машиниста пассажирского поезда произвести резкое торможение.

Пассажирский поезд следовал в направлении столицы Дании Копенгагена, сообщает Sky News.

После инцидента мост Большой Бельт был перекрыт как для железнодорожного, так и для автомобильного движения. Работу экстренных служб на месте затрудняет сильный шторм, сообщает телеканал.

Полиция организовала для пассажиров пострадавшего поезда эвакуационный центр в городе Нюборг на острове Фюн. Пассажиров поезда попросили связаться с родными и сообщить им о своем состоянии.

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