Шесть человек стали жертвами железнодорожной аварии в Дании

Источник: Reuters

Инцидент произошел на мосту Большой Бельт, пересекающем одноименный пролив и соединяющем острова Фюн и Зеландия.

По данным местных СМИ, авария произошла из-за того, что с грузового поезда, идущего по встречному направлению, слетел кусок брезента, что вынудило машиниста пассажирского поезда произвести резкое торможение.

Пассажирский поезд следовал в направлении столицы Дании Копенгагена, сообщает Sky News.

После инцидента мост Большой Бельт был перекрыт как для железнодорожного, так и для автомобильного движения. Работу экстренных служб на месте затрудняет сильный шторм, сообщает телеканал.