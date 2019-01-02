Шесть человек стали жертвами железнодорожной аварии в Дании
Москва. 2 января. INTERFAX.RU — Шесть человек стали жертвами крушения поезда на мосту, соединяющем два острова в Дании, сообщает в среду телеканал Sky News со ссылкой на полицию.
Москва. 2 января. INTERFAX.RU — Шесть человек стали жертвами крушения поезда на мосту, соединяющем два острова в Дании, сообщает в среду телеканал Sky News со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел на мосту Большой Бельт, пересекающем одноименный пролив и соединяющем острова Фюн и Зеландия.
По данным местных СМИ, авария произошла
Пассажирский поезд следовал в направлении столицы Дании Копенгагена, сообщает Sky News.
После инцидента мост Большой Бельт был перекрыт как для железнодорожного, так и для автомобильного движения. Работу экстренных служб на месте затрудняет сильный шторм, сообщает телеканал.
Полиция организовала для пассажиров пострадавшего поезда эвакуационный центр в городе Нюборг на острове Фюн. Пассажиров поезда попросили связаться с родными и сообщить им о своем состоянии.