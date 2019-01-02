Неизвестные подорвали опору железнодорожного моста возле Донецка

Источник: МЧС провозглашенной Донецкой народной республики

Неизвестные подорвали центральную опору железнодорожного моста, который расположен возле Донецка. Об этом в среду сообщили в пресс-службе МЧС провозглашенной Донецкой народной республики.

«В Пролетарском районе Донецка 1 января 2019 года на перегоне Чумаково-Ларино неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск — Донецк — Мариуполь», — цитирует заявление МЧС Донецкое агентство новостей.

Уточняется, что по состоянию на 2 января аварийные работы завершились.