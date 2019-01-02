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14:04 (мск), источник: ТАСС

Неизвестные подорвали опору железнодорожного моста возле Донецка

КИЕВ, 2 января. /ТАСС/ — Инцидент произошел 1 января.

Источник: МЧС провозглашенной Донецкой народной республики

Неизвестные подорвали центральную опору железнодорожного моста, который расположен возле Донецка. Об этом в среду сообщили в пресс-службе МЧС провозглашенной Донецкой народной республики.

«В Пролетарском районе Донецка 1 января 2019 года на перегоне Чумаково-Ларино неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск — Донецк — Мариуполь», — цитирует заявление МЧС Донецкое агентство новостей.

Уточняется, что по состоянию на 2 января аварийные работы завершились.

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