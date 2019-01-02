Неизвестные подорвали опору железнодорожного моста возле Донецка
КИЕВ, 2 января. /ТАСС/ — Инцидент произошел 1 января.
КИЕВ, 2 января. /ТАСС/ — Инцидент произошел 1 января.
Неизвестные подорвали центральную опору железнодорожного моста, который расположен возле Донецка. Об этом в среду сообщили в
«В Пролетарском районе Донецка 1 января 2019 года на перегоне
С 29 декабря 2018 года в преддверии начала новогодних и рождественских праздников в Донбассе вступил в силу новый режим прекращения огня, который был согласован накануне участниками Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
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