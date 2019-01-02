Из-под развалин дома в Магнитогорске извлекли 19 тел

Таким образом, число погибших в результате ЧП увеличилось до 19 человек.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. Судьбу более 20 человек устанавливают.