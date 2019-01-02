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14Обрушение части дома в Магнитогорске
13:45 (мск), источник: Интерфакс

Из-под развалин дома в Магнитогорске извлекли 19 тел

Москва. 2 января. INTERFAX.RU — Тело девятнадцатого погибшего извлечено из-под завалов обрушившегося после взрыва газа подъезда дома в Магнитогорске, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ.

Взрыв газа в Магнитогорске
14:54 (мск)Число жертв трагедии в Магнитогорске превысило 20 человек
Взрыв газа в Магнитогорске. Оперативная информация
8 (351) 239-99-99«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Челябинской областиПодробнее
8 (495) 400-99-99Единый «телефон доверия» МЧС РФ
8 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
8 (351) 268-98-54Горячая линия Минздрава Челябинской области
8(351) 940-26-23Штаб по ЧС в Магнитогорске
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«Тело женщины извлекли», — сказали в пресс-службе.

Таким образом, число погибших в результате ЧП увеличилось до 19 человек.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. Судьбу более 20 человек устанавливают.

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12:57 (мск)© Ньюстюб
Взрыв газа в жилом доме Магнитогорска
Следите за развитием темы Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Взрыв газа в Магнитогорске
Число жертв трагедии в Магнитогорске превысило 20 человек
Из-под развалин дома в Магнитогорске извлекли 19 тел
Число погибших при обрушении части дома в Магнитогорске достигло 18
Число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до 16 человек
Число жертв трагедии в Магнитогорске превысило 20 человек
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