Из-под развалин дома в Магнитогорске извлекли 19 тел
Москва. 2 января. INTERFAX.RU — Тело девятнадцатого погибшего извлечено
Москва. 2 января. INTERFAX.RU — Тело девятнадцатого погибшего извлечено
«Тело женщины извлекли», — сказали в
Таким образом, число погибших в результате ЧП увеличилось до 19 человек.
Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. Судьбу более 20 человек устанавливают.
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