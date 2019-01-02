День траура увеличил список жертв
Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске достигло 24 человек.
Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске достигло 24 человек.
Подразделения МЧС России круглосуточно ведут
В Магнитогорске спасатели третьи сутки ведут разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома на улице Карла Маркса. Развернут оперативный межведомственный штаб, в который входят спасатели, кинологи, пожарные, психологи, представители областной и городской администраций, волонтеры. Дважды поисковые работы пришлось приостанавливать
С момента начала
«Столичные врачи высоко оценивают шансы маленького пациента из Магнитогорска и верят в благоприятный прогноз», — говорится в сообщении регионального минздрава.
Состояние других пациентов, госпитализированных после происшествия в Магнитогорске, также оценивается как стабильное. Устанавливается местонахождение еще 17 человек.
Выжившим жителям 48 пострадавших от обрушения квартир сейчас восстанавливают утраченные документы: паспорта, СНИЛС, справки об инвалидности и размере пенсий, оформляются документы по потере кормильца. Жителям пятого, шестого и восьмого подъездов, которых эвакуировали
Издания 74.ru и Znak.com в ночь на 2 января сообщали со ссылкой на источники, что правоохранительные органы рассматривают версию теракта. Якобы трое подозреваемых погибли в маршрутке, которая взорвалась в Магнитогорске вечером 1 января. Однако представители Следственного комитета России (СКР) заявили, что следов взрывчатки на месте обрушения дома не обнаружено.
«Следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего. В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено», — говорится в сообщении СКР.
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Дождитесь комментария (следствия.— «Ъ») и не распространяйте слухи, пожалуйста… Не верьте этим слухам. Это череда обстоятельств, которые внешне выглядят (связанными между собой.— «Ъ»), а вообще все
по-другому.Традиционно все по-другому.
В Магнитогорске объявлен режим чрезвычайной ситуации. СКР возбудил после взрыва уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В день трагедии в Магнитогорск прибыл президент России Владимир Путин. Приоритетной версией считается взрыв бытового газа. На месте трагедии работает следственная группа из числа более 100 сотрудников центрального аппарата и регионального подразделения СКР. Приехал в Магнитогорск и председатель СКР Александр Бастрыкин. 2-е января в Челябинской области объявлено днем траура.
Карина Кальярова
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