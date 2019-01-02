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18:28 (мск), источник: Коммерсантъ

День траура увеличил список жертв

Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске достигло 24 человек.

Взрыв газа в Магнитогорске
Взрыв газа в Магнитогорске. Оперативная информация
8 (351) 239-99-99«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Челябинской областиПодробнее
8 (495) 400-99-99Единый «телефон доверия» МЧС РФ
8 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
8 (351) 268-98-54Горячая линия Минздрава Челябинской области
8(351) 940-26-23Штаб по ЧС в Магнитогорске
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Подразделения МЧС России круглосуточно ведут аварийно-спасательную операцию по поиску пострадавших и ликвидации последствий обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. ЧП случилось утром 31 декабря. Периодически разбор завалов приходится приостанавливать из-за угрозы обрушения уцелевших стен. По последним данным, извлечено 24 тела. Остается неизвестной судьба 17-ти человек, в том числе пятерых детей. 2 января в Челябинской области объявлен днем траура.

В Магнитогорске спасатели третьи сутки ведут разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома на улице Карла Маркса. Развернут оперативный межведомственный штаб, в который входят спасатели, кинологи, пожарные, психологи, представители областной и городской администраций, волонтеры. Дважды поисковые работы пришлось приостанавливать из-за угрозы обрушения уцелевших стен.

Губернатор Борис Дубровский рассказал, что спасательные работы займут еще несколько дней.
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Пресс-служба главы региона уточнила, что операция продлится до тех пор, пока не будут найдены все жители рухнувшего подъезда.

С момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 30 человек, из них 24 погибло (в том числе 2 ребенка), 6 — спасены, среди них 2 детей. Тела 14 человек опознаны, сообщили ТАСС в управлении социальной защиты администрации города. 10-месячный мальчик Иван, найденный спасателями спустя более суток после трагедии, доставлен спецбортом в Москву. Его поместили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Состояние ребенка стабильное, транспортировку он перенес нормально.

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«Столичные врачи высоко оценивают шансы маленького пациента из Магнитогорска и верят в благоприятный прогноз», — говорится в сообщении регионального минздрава.

Состояние других пациентов, госпитализированных после происшествия в Магнитогорске, также оценивается как стабильное. Устанавливается местонахождение еще 17 человек.

Обрушение подъезда в жилом доме в Магнитогорске
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Выжившим жителям 48 пострадавших от обрушения квартир сейчас восстанавливают утраченные документы: паспорта, СНИЛС, справки об инвалидности и размере пенсий, оформляются документы по потере кормильца. Жителям пятого, шестого и восьмого подъездов, которых эвакуировали из-за угрозы обрушения несущих конструкций, разрешили забрать необходимые вещи. Было определено, что подъезды с первого по пятый и с девятого по двенадцатый безопасны для проживания. Выплаты семьям погибших и пострадавшим начнутся 4 января, когда заработают банки, сообщил журналистам губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По его информации, порядка 6,6 млн руб. поступило на счет для помощи семьям погибших и пострадавшим.

Издания 74.ru и Znak.com в ночь на 2 января сообщали со ссылкой на источники, что правоохранительные органы рассматривают версию теракта. Якобы трое подозреваемых погибли в маршрутке, которая взорвалась в Магнитогорске вечером 1 января. Однако представители Следственного комитета России (СКР) заявили, что следов взрывчатки на месте обрушения дома не обнаружено.

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«Следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего. В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено», — говорится в сообщении СКР.

В пресс-службе администрации Магнитогорска отрицают связь между взрывом и возгоранием маршрутки. «Новости сопровождались фразами про “широкомасштабные военные действия в городе” или “десятки погибших”. Утром формулировки смягчились, появились слова, что это лишь одна из версий, и могут быть ошибки. Какие-то новости или посты в telegram-каналах этих СМИ внезапно исчезли или поменяли свои заголовки», — отмечается в сообщении пресс-службы на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Дождитесь комментария (следствия.— «Ъ») и не распространяйте слухи, пожалуйста… Не верьте этим слухам. Это череда обстоятельств, которые внешне выглядят (связанными между собой.— «Ъ»), а вообще все по-другому. Традиционно все по-другому.
Борис Дубровский
губернатор Челябинской области (цитата по «РИА Новости»)

В Магнитогорске объявлен режим чрезвычайной ситуации. СКР возбудил после взрыва уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В день трагедии в Магнитогорск прибыл президент России Владимир Путин. Приоритетной версией считается взрыв бытового газа. На месте трагедии работает следственная группа из числа более 100 сотрудников центрального аппарата и регионального подразделения СКР. Приехал в Магнитогорск и председатель СКР Александр Бастрыкин. 2-е января в Челябинской области объявлено днем траура.

Карина Кальярова

Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело 21 погибшего
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17:42 (мск)© Ньюстюб
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