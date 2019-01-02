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20:19 (мск), источник: ТАСС

Около 270 контейнеров, в том числе с опасными химикатами, упали в Северное море

ГААГА, 2 января. /ТАСС/ — В трех попавших в воду контейнерах находятся органические пероксиды — химикаты, вызывающие раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками.

Источник: AFP 2018

Около 270 контейнеров, в том числе с опасными химическими веществами, упали с грузового судна Zoe в Северное море. Об этом сообщила в среду Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, причиной инцидента, произошедшего в ночь со вторника на среду у немецкого острова Боркум, стали сильные волны.
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Большая часть контейнеров в настоящее время плавает в воде, как минимум 21 из них вымыло на голландское побережье.

По имеющейся информации, в трех попавших в воду контейнерах находятся органические пероксиды — химикаты, вызывающие раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками. В связи с этим береговая охрана Нидерландов призвала местных жителей не пытаться вскрывать контейнеры и не прикасаться к их содержимому, а также сообщать о вымытых на берег контейнерах в полицию или экстренную службы спасения.

Местные власти ожидают, что ликвидация последствий инцидента займет несколько дней.

Немецкий самолет контроля загрязнения ВМС патрулирует Северное море, где контейнеровоз MSC Zoe потерял 270 контейнеров

Судно Zoe — один из крупнейших контейнеровозов в мире. Судно способно перевозить более 19 тыс. контейнеров.

Во время загрузки произошла ошибка.
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