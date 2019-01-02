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20:48 (мск), источник: РИА Новости

Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 27 человек

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Число жертв взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске возросло до 27 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Взрыв газа в Магнитогорске
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

«Спасатели извлекли из-под завала тело мужчины», — сказал собеседник агентства.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Ранее сообщалось о 26 погибших.

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17:42 (мск)© Ньюстюб
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