Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 27 человек
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Число жертв взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске возросло до 27 человек, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Число жертв взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске возросло до 27 человек, сообщили РИА Новости в
«Спасатели извлекли
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Ранее сообщалось о 26 погибших.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.