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20:53 (мск), источник: Lenta.Ru

ФСБ спасет храмы от террористов

ФСБ разработала проект, утверждающий требования к антитеррористической защите российских храмов. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект подразумевает, что каждому храму, церкви и монастырю будет присвоена одна из трех категорий защищенности от террористической атаки. Устанавливать категории будет региональная комиссия, состоящая из представителей ФСБ, Росгвардии, МЧС и местных властей и возглавляемая настоятелем храма.

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Первая категория будет присваиваться тем объектам, где прогнозируемое число пострадавших в случае теракта превысит одну тысячу человек, а прогнозируемый ущерб — 50 миллионов рублей. Вторую категорию получат те храмы, где число пострадавших составит до одной тысячи человек, а ущерб — до 50 миллионов рублей, третью — те, где будет не более 200 пострадавших, а ущерб не превысит одного миллиона рублей.

Комиссия должна будет изучить информацию о максимальном числе прихожан храма, его площади и конструктивных и технических характеристиках, а также выявить потенциально опасные участки на территории религиозного объекта и определить уровень угрозы теракта.

Планируется, что все храмы оснастят системой оповещения и управления эвакуацией, а также системой освещения. Объекты первой и второй категорий снабдят системами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации, а на их территории начнут дежурить сотрудники частных охранных предприятий. Храмы, относящиеся к первой категории, дополнительно оборудуют противотаранными устройствами.

Кроме того, ФСБ предлагает раз в год проводить плановые антитеррористические проверки и организовывать учения для работников храмов.

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