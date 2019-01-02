Тело мальчика обнаружено под завалами в Магнитогорске
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Спасатели извлекли тело мальчика
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Спасатели извлекли тело мальчика
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Среди жертв трагедии уже четверо детей.
Разбор завалов продолжается в круглосуточном режиме. Ведется поиск 13 человек.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего. Разбор завалов продолжается в круглосуточном режиме, ведется поиск 13 человек.
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