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21:17 (мск), источник: ТАСС

Тело мальчика обнаружено под завалами в Магнитогорске

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Спасатели извлекли тело мальчика из-под завалов дома, подъезд которого обрушился из-за взрыва газа в Магнитогорске. Число погибших достигло 28 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Взрыв газа в Магнитогорске
22:43 (мск)Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела еще троих погибших
Взрыв газа в Магнитогорске. Оперативная информация
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8 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
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8(351) 940-26-23Штаб по ЧС в Магнитогорске
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«Из под-завалов извлечено тело мальчика. Это 28-й погибший», — сказал представитель МЧС.

Среди жертв трагедии уже четверо детей.

Разбор завалов продолжается в круглосуточном режиме. Ведется поиск 13 человек.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего. Разбор завалов продолжается в круглосуточном режиме, ведется поиск 13 человек.

Найденный под завалами дома в Магнитогорске ребенок останется жив
Во время загрузки произошла ошибка.
17:42 (мск)© Ньюстюб
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