Житель Ленинградской области погиб при запуске мощной петарды

Как отмечает областное следственное управление, тело 30-летнего мужчины с тяжелейшими травмами головы и лица было обнаружено 1 января на одной из улиц поселка Бугры Всеволожского района Ленобласти.

«По предварительным данным, мужчина… при запуске петарды большой мощности из предназначенной для этого трубы для фейерверков… после того, как поджог фитиль петарды, наклонился над указанной установкой, поскольку ему казалось, что петарда долго не стартовала, в результате чего получил травмы, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении.