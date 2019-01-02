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22:39 (мск), источник: РИА Новости

Житель Ленинградской области погиб при запуске мощной петарды

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 янв — РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку обстоятельств гибели жителя Ленинградской области, который, по предварительным данным, получил смертельные травмы при запуске мощной петарды, сообщает в среду СУСК РФ по региону.

Как отмечает областное следственное управление, тело 30-летнего мужчины с тяжелейшими травмами головы и лица было обнаружено 1 января на одной из улиц поселка Бугры Всеволожского района Ленобласти.

«По предварительным данным, мужчина… при запуске петарды большой мощности из предназначенной для этого трубы для фейерверков… после того, как поджог фитиль петарды, наклонился над указанной установкой, поскольку ему казалось, что петарда долго не стартовала, в результате чего получил травмы, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Погибший нарушил элементарные правила техники безопасности при использовании пиротехники, указывает СУСК.

По результатам судебно-медицинского исследования и проверки обстоятельств несчастного случая будет принято процессуальное решение, информирует областное следственное управление.

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