Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела еще троих погибших

«Спасатели извлекли тела еще трех человек. Всего 31 погибший», — сказал представитель МЧС .

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.