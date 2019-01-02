Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела еще троих погибших
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Количество погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске достигло 31. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Количество погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске достигло 31. Об этом ТАСС сообщили в
«Спасатели извлекли тела еще трех человек. Всего 31 погибший», — сказал представитель МЧС.
Продолжаются поиски 10 человек.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.
Спасатели в круглосуточном режиме разбирают завалы и ищут людей. На месте трагедии работают спасатели отрядов «Центроспас» и «Лидер», а также Уральского
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