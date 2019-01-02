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2 января, источник: ТАСС

Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела еще троих погибших

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Количество погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске достигло 31. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Взрыв газа в Магнитогорске
2 январяЧисло погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 33 человек
Взрыв газа в Магнитогорске. Оперативная информация
8 (351) 239-99-99«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Челябинской областиПодробнее
8 (495) 400-99-99Единый «телефон доверия» МЧС РФ
8 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
8 (351) 268-98-54Горячая линия Минздрава Челябинской области
8(351) 940-26-23Штаб по ЧС в Магнитогорске
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«Спасатели извлекли тела еще трех человек. Всего 31 погибший», — сказал представитель МЧС.

Продолжаются поиски 10 человек.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.

Спасатели в круглосуточном режиме разбирают завалы и ищут людей. На месте трагедии работают спасатели отрядов «Центроспас» и «Лидер», а также Уральского учебного-спасательного центра МЧС России, бойцы пожарно-спасательных гарнизонов, аэромобильные группировки. Для разбора завалов задействованы самосвалы, инженерная техника, в том числе экскаватор с гидравлическими ножницами.

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