Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 32 человек
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Спасатели извлекли
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Спасатели извлекли
«Из-под завалов достали тело женщины, всего жертвами стали 32 человека», — сообщил собеседник агентства.
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Среди погибших шесть детей.
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