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2 января, источник: РИА Новости

Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 32 человек

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске тело еще одной женщины, общее число погибших достигло 32 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Взрыв газа в Магнитогорске
2 январяЧисло погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 33 человек
Взрыв газа в Магнитогорске. Оперативная информация
8 (351) 239-99-99«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Челябинской областиПодробнее
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8(351) 940-26-23Штаб по ЧС в Магнитогорске
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«Из-под завалов достали тело женщины, всего жертвами стали 32 человека», — сообщил собеседник агентства.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Среди погибших шесть детей.

Найденный под завалами дома в Магнитогорске ребенок останется жив
Во время загрузки произошла ошибка.
2 января© Ньюстюб
Следите за развитием темы Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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Взрыв газа в Магнитогорске
Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 33 человек
Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 32 человек
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