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2 января, источник: РИА Новости

Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 33 человек

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске тело еще одного мужчины, общее число погибших достигло 33 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Взрыв газа в Магнитогорске
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14
фотографий
14
фотографий

«Из-под завалов достали тело мужчины, всего жертвами стали 33 человека», — сообщил собеседник агентства.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Среди погибших шесть детей.

Следите за развитием темы Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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Взрыв газа в Магнитогорске
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