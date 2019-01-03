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06:18 (мск), источник: ТАСС

Число погибших при обрушении части дома в Магнитогорске возросло до 36

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до 36 человек. Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе МЧС России, спасатели нашли тела еще трех человек.

Взрыв газа в Магнитогорске
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«Извлечены тела двух женщин и мужчины. Погибших 36», — сказал собеседник агентства.

Судьба еще пяти человек остается неизвестной.

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