Число погибших при обрушении части дома в Магнитогорске возросло до 36
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до 36 человек. Как сообщили в четверг ТАСС в
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до 36 человек. Как сообщили в четверг ТАСС в
«Извлечены тела двух женщин и мужчины. Погибших 36», — сказал собеседник агентства.
Судьба еще пяти человек остается неизвестной.
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