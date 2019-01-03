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07:43 (мск), источник: ТАСС

Угроза обрушения конструкций дома в Магнитогорске сохраняется

ТАСС, 3 января. Угроза обрушения конструкций жилого дома в Магнитогорске, где 31 декабря из-за взрыва газа рухнул один из подъездов, сохраняется. Об этом сообщил в четверг журналистам сотрудник пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области Михаил Юрин.

Взрыв газа в Магнитогорске
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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

«Угроза обрушения сохраняется», — сказал он.

По предварительным данным, среди тех, кто остался под завалами, детей нет.

«Предварительно, нет», — сказал сотрудник пресс-центра ГУ МЧС Михаил Юрин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Взрыв газа в Магнитогорске
Угроза обрушения конструкций дома в Магнитогорске сохраняется
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