Угроза обрушения конструкций дома в Магнитогорске сохраняется
ТАСС, 3 января. Угроза обрушения конструкций жилого дома в Магнитогорске, где 31 декабря
ТАСС, 3 января. Угроза обрушения конструкций жилого дома в Магнитогорске, где 31 декабря
«Угроза обрушения сохраняется», — сказал он.
По предварительным данным, среди тех, кто остался под завалами, детей нет.
«Предварительно, нет», — сказал сотрудник
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