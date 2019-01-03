Угроза обрушения конструкций дома в Магнитогорске сохраняется

ТАСС, 3 января. Угроза обрушения конструкций жилого дома в Магнитогорске, где 31 декабря из-за взрыва газа рухнул один из подъездов, сохраняется. Об этом сообщил в четверг журналистам сотрудник пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области Михаил Юрин.