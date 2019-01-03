МЧС: под завалами дома в Магнитогорске людей может быть больше, чем указано в списках
МАГНИТОГОРСК, 3 января. /ТАСС/.
МАГНИТОГОРСК, 3 января. /ТАСС/.
Об этом сообщил ТАСС представитель ГУ МЧС по Челябинской области.
«Конкретных сроков не обозначается. Но мы подчеркиваем, что работы будут идти до полного разбора завалов — того, что внизу», — сказал он.
Собеседник уточнил, что при больших трагедиях, подобных произошедшему в Магнитогорске, возможны неточности в списках, и под завалами может оказаться больше людей, чем считали изначально. Поэтому работы проводят до тех пор, пока спасатели не убедятся, что нашли всех.
«Пропавшими без вести остается четверо человек. Но исключать [что
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