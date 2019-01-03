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09:56 (мск), источник: ТАСС

МЧС: под завалами дома в Магнитогорске людей может быть больше, чем указано в списках

МАГНИТОГОРСК, 3 января. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы на месте взрыва и частичного обрушения дома в Магнитогорске будут идти до тех пор, пока не будут разобраны все завалы, так как в реальности людей в доме могло быть больше, чем указано в списках.

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Об этом сообщил ТАСС представитель ГУ МЧС по Челябинской области.

«Конкретных сроков не обозначается. Но мы подчеркиваем, что работы будут идти до полного разбора завалов — того, что внизу», — сказал он.

Собеседник уточнил, что при больших трагедиях, подобных произошедшему в Магнитогорске, возможны неточности в списках, и под завалами может оказаться больше людей, чем считали изначально. Поэтому работы проводят до тех пор, пока спасатели не убедятся, что нашли всех.

«Пропавшими без вести остается четверо человек. Но исключать [что кто-то не учтен] нельзя», — пояснил представитель ведомства.

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