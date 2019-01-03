Определены размеры выплат семьям пострадавших при взрыве в Магнитогорске

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«1 миллион рублей — членам семей граждан, погибших в результате ЧС; 400 тысяч рублей — гражданам, получившим в результате ЧС тяжкий или средней тяжести вред здоровью; 200 тысяч рублей — гражданам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

Кроме того, пострадавшие смогут получить от 300 до 500 тысяч рублей на семью за утрату имущества, а также 31,5 тысячи рублей на организацию похорон. Уточняется, что выплаты начнутся в четверг. Граждане получат индивидуальные приглашения.

Ранее стало известно, что жертвами обрушения подъезда жилого дома стали 37 человек. До этого живым был обнаружен 11-месячный ребенок. Ведутся поиски еще пятерых людей.