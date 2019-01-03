Спасатели достали тело 38-го погибшего при обрушении дома в Магнитогорске
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Спасатели достали тело 38-го погибшего при обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Спасатели достали тело 38-го погибшего при обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщили РИА Новости в
«Извлечено тело погибшей женщины, общее число жертв составило 38 человек», — сообщил собеседник агентства.
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Ранее сообщалось о 37 погибших, среди которых шесть — дети.
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