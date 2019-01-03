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10:39 (мск), источник: РИА Новости

Спасатели достали тело 38-го погибшего при обрушении дома в Магнитогорске

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Спасатели достали тело 38-го погибшего при обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Взрыв газа в Магнитогорске
07:43 (мск)Угроза обрушения конструкций дома в Магнитогорске сохраняется
Источник: РИА Новости

«Извлечено тело погибшей женщины, общее число жертв составило 38 человек», — сообщил собеседник агентства.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Ранее сообщалось о 37 погибших, среди которых шесть — дети.

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