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15:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Подозреваемый в шпионаже американец охотился за списком сотрудников спецслужб

Подозреваемого в шпионаже американца Пола Николаса Уилана задержали с поличным при получении от гражданина России носителя со сведениями, представляющими государственную тайну. Об этом сообщает агентство «Росбалт».

Передача носителя состоялась в гостиничном номере, который Уилан снимал в московском отеле «Метрополь». На носителе содержался не подлежащий разглашению список лиц, в который, в частности, входили сотрудники спецслужб. Через несколько минут после передачи в номере Уилана появились представители ФСБ, которые изъяли переданную ему флэш-карту со списком и задержали американца.

Сообщается, что Уилан около десяти лет назад стал регистрироваться на посещаемых гражданами России интернет-ресурсах. По предположению российских спецслужб, некоторые из сетевых знакомых американца в России были вычислены и выбраны американскими спецслужбами для разработки как имеющие доступ к не подлежащей разглашению информации.

До недавнего времени Уилан, владеющий русским языком, являлся сотрудником американской компании BorgWarner Incorporated, имеющей филиалы в 17 странах мира. До устройства на работу в эту фирму он служил в морской пехоте США и воевал в Ираке.

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Адвокат Уилана Владимир Жеребенков отказался дать комментарии по причине данной им подписки о неразглашении обстоятельств дела. Жеребенков сообщил только, что собирается обжаловать в Мосгорсуде меру пресечения для своего подзащитного — арест — и ходатайствовать об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Пол Николас Уилан был задержан при проведении им шпионской акции в Москве 28 декабря. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»). Американцу грозит до 20 лет лишения свободы.

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