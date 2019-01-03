Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске выросло до 39

Источник: РИА Новости

В пресс-центре ГУМЧС уточнили, что спасатели извлекли из-под завалов тело женщины.

В последний день 2018 года в Магнитогорске при взрыве бытового газа рухнул подъезд десятиэтажного жилого дома. Там проживали 120 человек. Из-под завалов извлекли тела 39 погибших, в том числе шестерых детей.

Через день после трагедии под обломками нашли живым десятимесячного мальчика. В Минздраве состояние ребенка оценивают как «стабильное с некоторыми улучшениями».

При этом отмечается нормализация лабораторных показателей.

«Ночь ребенок провел спокойно», — говорится в сообщении ведомства.