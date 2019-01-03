Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске выросло до 39
ЧЕЛЯБИНСК, 3 янв — РИА Новости. Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске выросло до 39 человек, сообщил глава региона Борис Дубровский в
ЧЕЛЯБИНСК, 3 янв — РИА Новости. Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске выросло до 39 человек, сообщил глава региона Борис Дубровский в
В
В последний день 2018 года в Магнитогорске при взрыве бытового газа рухнул подъезд десятиэтажного жилого дома. Там проживали 120 человек.
Через день после трагедии под обломками нашли живым десятимесячного мальчика. В Минздраве состояние ребенка оценивают как «стабильное с некоторыми улучшениями».
При этом отмечается нормализация лабораторных показателей.
«Ночь ребенок провел спокойно», — говорится в сообщении ведомства.
Оказавшегося под завалами ребенка спасло то, что он находился в кроватке и был тепло укутан. В тяжелом состоянии во вторник вечером его эвакуировали самолетом в Москву. У него диагностированы серьезные обморожения, а также закрытая
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