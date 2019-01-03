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17:07 (мск), источник: РИА Новости

Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске выросло до 39

ЧЕЛЯБИНСК, 3 янв — РИА Новости. Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске выросло до 39 человек, сообщил глава региона Борис Дубровский в Telegram-канале.

Взрыв газа в Магнитогорске
07:43 (мск)Угроза обрушения конструкций дома в Магнитогорске сохраняется
Источник: РИА Новости

В пресс-центре ГУМЧС уточнили, что спасатели извлекли из-под завалов тело женщины.

В последний день 2018 года в Магнитогорске при взрыве бытового газа рухнул подъезд десятиэтажного жилого дома. Там проживали 120 человек. Из-под завалов извлекли тела 39 погибших, в том числе шестерых детей.

Через день после трагедии под обломками нашли живым десятимесячного мальчика. В Минздраве состояние ребенка оценивают как «стабильное с некоторыми улучшениями».

При этом отмечается нормализация лабораторных показателей.

«Ночь ребенок провел спокойно», — говорится в сообщении ведомства.

Оказавшегося под завалами ребенка спасло то, что он находился в кроватке и был тепло укутан. В тяжелом состоянии во вторник вечером его эвакуировали самолетом в Москву. У него диагностированы серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма.

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