МЧС завершило поисково-спасательную операцию в Магнитогорске
МАГНИТОГОРСК, 3 янв — РИА Новости. Под обломками обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске больше людей нет, сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.
МАГНИТОГОРСК, 3 янв — РИА Новости. Под обломками обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске больше людей нет, сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.
«Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию», — сказал он, уточнив, что опознаны 38 тел.
Чуприян добавил, что опознаны тела шестерых детей, 12 мужчин и 20 женщин. Предстоит опознать еще одну женщину.
В последний день 2018 года в Магнитогорске при взрыве бытового газа рухнул подъезд десятиэтажного жилого дома. Там проживали 120 человек.
Через день после трагедии под обломками нашли живым десятимесячного мальчика. В Минздраве состояние ребенка оценивают как «стабильное с некоторыми улучшениями». При этом отмечается нормализация лабораторных показателей.
«Ночь ребенок провел спокойно», — говорится в сообщении ведомства.
Оказавшегося под завалами ребенка спасло то, что он находился в кроватке и был тепло укутан. В тяжелом состоянии во вторник вечером его эвакуировали самолетом в Москву. У него диагностированы серьезные обморожения, а также закрытая
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