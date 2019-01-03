МЧС завершило поисково-спасательную операцию в Магнитогорске

Источник: РИА Новости

«Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию», — сказал он, уточнив, что опознаны 38 тел.

Чуприян добавил, что опознаны тела шестерых детей, 12 мужчин и 20 женщин. Предстоит опознать еще одну женщину.

В последний день 2018 года в Магнитогорске при взрыве бытового газа рухнул подъезд десятиэтажного жилого дома. Там проживали 120 человек.

Через день после трагедии под обломками нашли живым десятимесячного мальчика. В Минздраве состояние ребенка оценивают как «стабильное с некоторыми улучшениями». При этом отмечается нормализация лабораторных показателей.

«Ночь ребенок провел спокойно», — говорится в сообщении ведомства.

Оказавшегося под завалами ребенка спасло то, что он находился в кроватке и был тепло укутан. В тяжелом состоянии во вторник вечером его эвакуировали самолетом в Москву. У него диагностированы серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма.