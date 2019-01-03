Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не встретил: олимпийский чемпион погиб за 15 минут до Нового года
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
38-летняя Ким Кардашьян снова станет мамой
Куда пропал с экранов Александр Домогаров
Почему вам пора задуматься о покупке жилья комфорткласса
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Украина «пробуждается»: Киев идет по сценарию Ельцина
Видео с корпоратива Первого канала возмутило людей
7 болезней, которые распознает не каждый врач
Три способа понять, что вам пора худеть
Оргазмы отличаются: фотограф показал женщин в точке наслаждения
Обращение Путина к россиянам посчитали дерзким
Александр Цекало проводит праздники с новой пассией в Риме
Лоу, Шварценеггер и еще семь мужчин, недовольных своим телом
Штраф уже «за плюс 10 км/ч»: чиновники сказали «да»
«Порше» новой эпохи: известны цены
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
6 главных тенденций рынка недвижимости
Фоторепортажи
12Католики по всему миру встретили Рождество
20Главные события 2018 года в фотографиях
19:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко

Сотрудника управления государственной охраны Украины убили в ходе потасовки в центре Киева. Об этом в четверг, 3 января, сообщает интернет-издание Страна.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, конфликт произошел вечером 2 января во дворе жилого комплекса на улице Саперное поле. Потерпевший вступил в перепалку с мужчиной, выгуливавшим двух собак. В ходе ссоры тот нанес ему резкий удар в челюсть. Мужчине стало плохо, и он упал на землю. Несмотря на усилия прибывших на место происшествия медиков, потерпевший скончался, не приходя в сознание.

Позже было установлено, что убитый являлся 26-летним сотрудником Управления государственной охраны, обеспечивающей безопасность первых лиц государства.

Как сообщают «Вести Украина», подозреваемым в убийстве оказался проживающий в том же жилом комплексе украинский боксер Петр Очеретяный. По данным издания, он более десяти лет представляет Лигу профессионального бокса Украины и проводит поединки в тяжелом весе.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Полиция ищет подозреваемого.

Расправы, провокации и захваты храмов: о новом пути вероисповедания Петра Порошенко
Во время загрузки произошла ошибка.
2 января© Ньюстюб
 Известные люди, скончавшиеся в 2018 году
Массовые увольнения россиян: кто потеряет работу в 2019
Спасательная операция в Магнитогорске завершена
США захватывают рынок нефти. России будет сложно бороться
Украина снова отправит суда через Керченский пролив
Из-под завалов рухнувшего подъезда в Магнитогорске спасли собаку
Франция выдала РФ чиновника, обвиняемого в краже 14 млрд рублей
Природа против человека. Как пустыня захватывает ОАЭ (фото)
Спорт
Самая легкая победа сборной России в Канаде В полуфинале «Красную машину» ждет битва с США
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Лучшее за 2018: в Тульской области посреди поля гниют 330 авто В 90-е бывший сотрудник АЗЛК Михаил Красинец продал квартиру в Москве и уехал в Тульскую область. Так в сельское поле вросли три сотни редких машин. За эту коллекцию под открытым небом одни прозвали собирателя варваром, другие — спасителем наследия
Кино
Самые влиятельные звезды российского ТВ: тогда и сейчас Они олицетворяют современное телевидение, задают тренды и влияют на общественное мнение. Вспоминаем, с чего они начинали и как складывалась их карьера.
Недвижимость
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как выглядит жилье, которое вы захотите купить в новом году
Названы лучшие для покупки недвижимости страны Европы
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Популярные темы на «Детях»
как называть? 201
Супы 199
Прошу совета 131
Просто позитивно-красивая и местами познавательная тема))) 118
Леди
Личная история: как дружба с косметологом изменила мою жизнь Пойти в 33 года впервые к косметологу и подружиться с ним? Но что дальше?
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь