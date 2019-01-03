Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, конфликт произошел вечером 2 января во дворе жилого комплекса на улице Саперное поле. Потерпевший вступил в перепалку с мужчиной, выгуливавшим двух собак. В ходе ссоры тот нанес ему резкий удар в челюсть. Мужчине стало плохо, и он упал на землю. Несмотря на усилия прибывших на место происшествия медиков, потерпевший скончался, не приходя в сознание.

Позже было установлено, что убитый являлся 26-летним сотрудником Управления государственной охраны, обеспечивающей безопасность первых лиц государства.

Как сообщают «Вести Украина», подозреваемым в убийстве оказался проживающий в том же жилом комплексе украинский боксер Петр Очеретяный. По данным издания, он более десяти лет представляет Лигу профессионального бокса Украины и проводит поединки в тяжелом весе.