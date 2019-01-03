Из-под завалов рухнувшего подъезда в Магнитогорске спасли собаку

После завершения поисково-спасательных работ на месте взрыва бытового газа и обрушения подъезда дома в Магнитогорске сотрудники МЧС извлекли из-под завалов живую собаку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, работы на месте ЧС перешли в инженерно-строительную стадию. Кроме того, по словам первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна, спасатели в ближайшее время продолжат искать под завалами домашних животных. «Нам еще нужно разобраться с животными… Послали бригады их извлекать», — сказал он.
Сегодня, по его словам, из-под завала вынесли еще живую кошку.
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