Из-под завалов рухнувшего подъезда в Магнитогорске спасли собаку

Напомним, работы на месте ЧС перешли в инженерно-строительную стадию. Кроме того, по словам первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна, спасатели в ближайшее время продолжат искать под завалами домашних животных. «Нам еще нужно разобраться с животными… Послали бригады их извлекать», — сказал он.