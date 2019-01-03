Суд Москвы арестовал подозреваемого в шпионаже американца

«Сегодня же я направил апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения. Я прошу отпустить его под залог, размер которого предлагаю определить суду», — добавил он.

Юрист рассказал, что деньги смогут внести родственники американца или будут использованы собственные средств арестованного, пишет «РИА Новости».

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28 декабря сотрудники ФСБ задержали Уилана при проведении шпионской акции в Москве. Против него было возбуждено уголовное дело, иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы.

В российском МИДе заявили, что посольство США в РФ было своевременно проинформировано о произошедшем. 1 января стало известно, что американец является сотрудником компании-производителя автозапчастей BorgWarner.