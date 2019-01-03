Суд Москвы арестовал подозреваемого в шпионаже американца
Лефортовский суд Москвы арестовал задержанного по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана, сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.
Лефортовский суд Москвы арестовал задержанного по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана, сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.
«Сегодня же я направил апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения. Я прошу отпустить его под залог, размер которого предлагаю определить суду», — добавил он.
Юрист рассказал, что деньги смогут внести родственники американца или будут использованы собственные средств арестованного, пишет «РИА Новости».
28 декабря сотрудники ФСБ задержали Уилана при проведении шпионской акции в Москве. Против него было возбуждено уголовное дело, иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы.
В российском МИДе заявили, что посольство США в РФ было своевременно проинформировано о произошедшем. 1 января стало известно, что американец является сотрудником
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