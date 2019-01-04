Не менее 11 человек погибли в результате авиаудара коалиции в Сирии

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Инцидент произошел в провинции Дейр-эз-Зор. Отмечается, что погибшие были членами одной семьи.

8 декабря в результате удара ВВС международной коалиции по населенному пункту Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор была уничтожена больница. Сирийские СМИ неоднократно отмечали, что жертвами ударов оказываются мирные жители.

Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР.

19 декабря американский президент Дональд Трамп отдал приказ полностью вывести войска из Сирии. По его мнению, Соединенные Штаты разгромили террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) и о Сирии теперь «позаботятся местные страны».

Однако 30 декабря сенатор Линдси Грэм отметил, что хозяин Белого дома решил замедлить вывод американских войск из Сирии «умным способом».